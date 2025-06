Austria s-a bucurat ca FCSB, după golul din meciul cu România! Melodia care a răsunat la Viena - Antena Sport

România: Moldovan – Raţiu, Popescu, Burcă, Bancu – Man, Marin, Chiricheş, Stanciu – Bîrligea, Drăguşer

Rezerve: Niţă, Târnovanu, Ghiţă, Screciu, Marin, Alibec, Şut, Creţu, Miculescu, Tănase, Mitriţă, Sorescu.

„Cât de greu v-a fost să alegeţi primul 11?” Răspunsul lui Mircea Lucescu

“(n.r: Domnule Lucescu, bine v-am găsit, aţi inspectat terenul, cum vi se pare?) E în regulă. Mă temeam că va fi mai moale decât ne aşteptam. Ieri am făcut antrenament pe el, îl simţeam puţin moale. A şi plouat.

(n.r: Cât de greu v-a fost să alegeţi primul 11?) Am avut perioada asta la dispoziţie, am analizat detaliile, pregătirea, motivaţia jucătorilor şi starea de sănătate. Comparând, am ales această formulă de echipă.