Adrian Mititelu și-a anunțat decizia! Ce se întâmplă cu FCU Craiova, după excluderea din Liga a 2-a - Antena Sport

Adrian Mititelu a reacționat, după ce FCU Craiova a fost exclusă, în mod oficial, din Liga a 2-a. Patronul oltenilor și-a anunțat decizia și a dezvăluit ce se va întâmpla cu echipa.

FRF a publicat, în decursul zilei de 21 iulie, lista oficială a echipelor care vor evolua în noul sezon de Liga a 2-a. Printre acestea nu se numără și FCU Craiova, care a fost exclusă astfel, și va evolua în Liga a 3-a.

Adrian Mititelu a făcut anunțul: FCU Craiova își continuă activitatea

Adrian Mititelu a dezvăluit că nu își va desființa echipa. Patronul de la FCU Craiova a venit cu un nou atac la adresa FRF și că își va căuta dreptatea în instanță, după excluderea echipei sale.

De asemenea, Adrian Mititelu a ținut să precizeze faptul că Bauza și Blănuță sunt, în continuare, sub contract cu FCU Craiova, dând astfel de înțeles că cei doi nu vor pleca din Bănie pe gratis.

„O să fac ceea ce trebuie să fac. O să punem actele. Noi am făcut contestație, văd că ei nu au mai ținut cont de asta. Ce să mai zic. O să merg mai departe în justiție. Am un plan, am luat în calcul varianta asta. Noi mergem mai departe pe linia noastră, cu justiția, cu Parchetul. Suntem la mâna Federației acum. Noi nu avem de ales.