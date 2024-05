Gică Hagi, emoţionat după meciul de adio al Generaţiei de Aur: "De vină sunt mămica și tăticu" - Antena Sport

Gică Hagi a vorbit vizibil emoţionat după meciul de adio al „Generaţiei de Aur”, câştigat cu 3-2 în faţa Stelelor Lumii, conduse de Jose Mourinho, pe Arena Naţională, cu o asistenţă record de 54.967 de spectatori.

„Noi am jucat fotbal pentru suporteri, așa cum am jucat întotdeauna! Până la urmă publicul a fost iar langa noi, ne-au susținut mereu performanțele și e greu pentru noi să uităm asta. Am văzut foarte mulți copii în tribună, asta inseamnă că noi am făcut ceva, înseamnă că lumea nu ne uită.

Gică Hagi, cu lacrimi în ochi după meciul de adio al Generaţiei de Aur

De fotbal e ușor să vorbești, e mai greu să-l joci. Chiar dacă mulți suntem antrenori, a fost o zi bună pentru noi și trebuie să folosim aceste lucruri.

De vină sunt mămica și tăticu că m au adus pe lume și mi-au dat acest har. Au fost mai blânzi adversarii, Maicon e ceva de n-am văzut, zici că joacă și acum fotbal! Toți vor să câștige! Aici au fost foarte mulți campioni, toți am fost campioni, dar vârsta își spune cuvântul!”, a spus Hagi.

Jose Mourinho, declaraţie minunată despre Gică Hagi

Jose Mourinho a avut o declaraţie superbă la adresa lui Gică Hagi, după meciul de adio al Generaţiei de Aur, în faţa Stelelor Lumii, echipă condusă de pe margine chiar de The Special One. Portughezul a vorbit despre evenimentul de pe Arena Naţională, dar şi despre forma arătată de Rege.