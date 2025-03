Ioan Andone a dat verdictul despre transferul lui Andrei Raţiu la Barcelona: "Toată Spania vorbeşte despre el!" - Antena Sport

Ioan Andone a dat verdictul despre transferul lui Andrei Ra’iu la Barcelona. Stabilit de ani buni în Spania, Andone e de părere că Andrei Raţiu se poate integra la Barcelona.

Andone a adus în discuţie faptul că francezul Kounde este, la origine, fundaş central, iar Raţiu este un jucător mai pe profilul de joc al echipei lui Hansi Flick.

„Eu îl văd jucând acolo. Kounde e un fundaș central reprofilat pe acea poziție, nu ajută echipa pe atac. Un jucător ca Rațiu, cu ceea ce arată în joc și cu filosofia de joc a Barcelonei, îl văd integrându-se acolo.

Chiar dacă nu va juca în prima lună, primele două sau trei, va intra în competiție pentru postul respectiv. Îl văd acolo. Crede-mă, toată lumea în Spania vorbește despre el. Dacă era spaniol, juca titular în naționala Spaniei, ce naiba! Are explozie, are tot ce vrei. Are viteză„, a spus Ioan Andone la digisport.ro.

Andrei Raţiu rupe tăcerea! Ce spune despre mutarea la Barcelona

Andrei Raţiu a avut evoluţii foarte bune, în acest sezon, în tricoul celor de la Rayo Vallecano, dar şi pentru echipa naţională. Tot mai multe voci spun că tricolorul e dorit de cei de la FC Barcelona, care ar fi început deja negocierile cu echipa madrilenă.