"Să faci ce a făcut Mitriţă!" Gigi Becali l-a taxat pe Darius Olaru, după meciul României cu Lituania: "De aia stai pe bancă!" - Antena Sport

Gigi Becali l-a taxat pe Darius Olaru, după meciul României cu Lituania Gigi Becali, într-o cinferinţă de presă - Profimedia Images Gigi Becali l-a taxat pe Darius Olaru, după meciul României cu Lituania. Patronul de la FCSB nu a fost mulţumit de evoluţia căpitanului echipei sale. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Darius Olaru a început ca rezervă duelul cu Lituania, câştigat de România cu 3-1, în grupa de Liga Naţiunilor. Căpitanul de la FCSB a fost trimis în teren în minutul 56, în locul lui Marius Marin. Gigi Becali l-a taxat pe Darius Olaru, după meciul României cu Lituania Gigi Becali a fost întrebat despre evoluţia lui Darius Olaru şi a oferit imediat un răspuns tranşant. Acesta îşi dorea ca mijlocaşul său să aibă evoluţia lui Alexandru Mitriţă, cel care a reuşit să marcheze pe finalul meciului cu Lituania. Patronul de la FCSB a subliniat că în momentul în care a fost trimis în teren, Darius Olaru ar fi trebuit să se facă imediat remarcat, dat fiind faptul că era odihnit, spre deosebire de ceilalţi jucători. „A intrat bine, dar nu foarte bine. (N.r. Ce trebuia să facă mai bine?) Să dea gol sau pasă de gol. E al meu, a intrat bine, dar când intri în a doua repriză, vii de pe bancă, trebuie să faci ce a făcut Mitriţă, nu ce a făcut Alibec. Ce a făcut Ianis, a scos 11 metri. Asta vreau de la Olaru, gol, pasă de gol, să fie decisiv. D-aia stai pe bancă, odihnit. Vreau foarte bine, asta înseamnă gol sau pasă de gol”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro. Reclamă

Reclamă

Gigi Becali a oferit declaraţii şi despre titularizarea lui Ştefan Târnovanu. Acesta a recunoscut că a fost surprins atunci când a văzut decizia luată de Mircea Lucescu.

„A fost o surpriză pentru mine, dar Lucescu lucrează calculat. S-a gândit când avem Campionatul Mondial, Niţă e prea bătrân. Moldovan…portar valoros, da, dar Târnovanu are 2 metri. Niţă, nu zic, e valoros, dar dacă mi-l dai, nu-l iau. Dar ăsta e principiul meu, dar nu are 2 metri. Nu mă interesează. Normal că a apărat Târnovanu bine, dacă am bătut cu 3-1, dar nici nu a avut ce să apere”, a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali l-a lăudat pe Ianis Hagi, după ce a fost decisiv pentru România

Gigi Becali l-a lăudat pe Ianis Hagi, după ce internaţionalul român a fost decisiv pentru România. Patronul de la FCSB a transmis că „tricolorii” au reuşit să obţină cele trei puncte, datorită fiului „Regelui”.

Reclamă

„Noi îi datorăm victoria şi lui Ianis, el a câştigat meciul. Dacă nu scotea el 11 metri, mai câştigam noi? Scoateţi în evidenţi, Ianis, el a făcut, victoria e a lui! Nici a lui Mihăilă, nici a lui Man, nici Mitriţă, e a lui. Nu că-l iubesc eu pe el, dar e adevărul. Nu ai ce să zici, a câştigat meciul. Să fii tată, ai băiatul în teren, revenit din accidentare. De la 25 de ani trebuie să fie mare. Ce ştiu, calitate are, inteligenţă are, are ambele picioare. Vârsta de 25 de ani, e vârful unui fotbalist. 25-28 de ani. El acum e în vârf, acolo trebuie să ajungă”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro. În privinţa lui Alexandru Mitriţă, Gigi Becali a avut de asemenea doar cuvinte de laudă. Acesta a transmis că în locul lui Mircea Lucescu, l-ar fi titularizat imediat pe mijlocaşul Universităţii Craiova la echipa naţională. „Dacă încep echipa, el e primul şi după restul. Când pune piciorul pe minge, e posibil să fie gol, oriunde ar fi, pe margine, oriunde. Dacă eram în locul lui Lucescu, Mitriţă are puţine emoţii, dar îi spuneam să facă ce vrea. Că el trebuie să dribleze”, a mai spus Gigi Becali.

Reclamă