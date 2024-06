Didier Deschamps a spus care e singurul său regret după ce Franţa a făcut 0-0 cu Olanda şi e ca şi calificată în optimi la EURO! - Antena Sport

Didier Deschamps a vorbit despre singurul său regret după Olanda – Franţa 0-0. „Cocoşul galic” e ca şi în optimile de finală de la EURO 2024 după acest rezultat.

Didier Deschamps, selecţionerul echipei de fotbal a Franţei, a afirmat după remiza cu Olanda (0-0), vineri seara, la Campionatul European de fotbal – EURO 2024, că „singurul regret este că nu am marcat”, informează AFP.

„A fost un meci de înalt nivel, dar singurul regret de astăzi este eficacitatea, pentru că am avut cel puţin 5 ocazii clare, am fi putut trece în avantaj, dar şi Olanda a avut două sau trei”, a spus Deschamps.

„A fost un meci de o altă intensitate cu o echipă a Olandei mai prudentă decât de obicei. Să ai atâtea ocazii şi să nu înscrii este singurul regret pe care îl am în această seară”, a adăugat acesta.

„A fost şi oboseală, nu am avut timpul necesar pentru pregătire fizică. În comparaţie cu adversarul nostru, am avut mai puţin de 36 de ore de recuperare. Ei au jucat primul lor meci la ora 15:00, noi a doua zi la 21:00. În ciuda a tot, am răspuns astăzi pe plan fizic. Am făcut tot ce trebuia cu preparatorul pentru a ne recupera la maximum”, a mai precizat selecţionerul.