Helmut Duckadam ştie care e atuul naţionalei la EURO 2024: "S-ar putea să ne ajute" Mesaj clar despre viitorul lui Edi Iordănescu - Antena Sport

Helmut Duckadam ştie care este atuul naţionalei României la EURO 2024. Fostul portar a declarat că unitatea din grupul echipei ne poate ajuta la turneul final din Germania, remarcând şi gestul superb pe care l-au făcut „tricolorii” pentru Olimpiu Moruţan.

Moruţan va rata prezenţa la EURO 2024, din cauza unei accidentări, însă va face deplasarea în Germania alături de restul lotului. Căpitanul Nicolae Stanciu îi va purta tricoul, la meciurile de la turneul final.

Helmut Duckadam ştie care e atuul naţionalei la EURO 2024

Helmut Duckadam a subliniat că grupul de la echipa naţională este unul unit, fapt care poate să ajute pe viitor. De asemenea, „Eroul de la Sevilla” a transmis că în cele două meciuri de pregătire, înainte de EURO 2024, „tricolorii” au dus lipsă de concentrare în faţa porţii.

Totodată, Duckadam a oferit declaraţii şi despre viitorul lui Edi Iordănescu. Acesta consideră că o problemă în privinţa prelungirii contractului cu naţionala îl reprezintă partea financiară.

„Eu cred că Ucraina va ajunge departe la acest Campionat European! Nu sunt de acord că nu am fost concentrați în meciuri. Am fost concentrați, dar am fost pripiți în fața porții.