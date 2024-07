Reacţia lui Cristiano Ronaldo, după ce s-a prăbuşit emoţional şi a izbucnit în plâns după ce a ratat un penalty cu Slovenia - Antena Sport

Reacţia lui Cristiano Ronaldo, după ce s-a prăbuşit emoţional şi a izbucnit în plâns după ce a ratat un penalty cu Slovenia. Starul portughez a vorbit şi despre imaginile dramatice pe care le-a oferit la finalul primei reprize de prelungiri cu Slovenia.

Cristiano Ronaldo a ratat un penalty în prima repriză de prelungiri cu Slovenia şi, imediat, a izbucnit în plâns. Starul portughez şi-a luat revanşa la loviturile de departajare, acolo unde l-a învins pe Jan Oblak.

„Este un moment greu de explicat. Am avut șansa să calific Portugalia, dar am ratat. Nu am ratat niciun penalty tot anul și s-a întâmplat acum. Este adevarat ca Oblak a anticipat bine, îl felicit.

Este un amestec de amărăciune și bucurie. Important este că ne-am calificat, am muncit mult și toți cred că sunt de acord că am avut multe ocazii, iar Sovenia a vrut tot meciul să se apere. A fost si prestația uluitoare a lui Diogo Costa cu trei penalty-uri apărate si totul a ieșit bine”, a spus Cristiano Ronaldo după ce Portugalia s-a calificat în sferturile de finală de la EURO 2024, acolo unde va juca cu Franţa lui Kylian Mbappe.

Cristiano Ronaldo a izbucnit în plâns după ce a ratat un penalty în prima repriză de prelungiri. Starul portughez putea aduce calificarea naţionalei sale, dar Oblak i-a apărat lovitura de la 11 metri. Ronaldo s-a revanşat la loviturile de departajare, acolo unde a deschis drumul Portugaliei spre sferturile de finală. Diogo Costa a fost eroul portughezilor după ce a apărat toate loviturile slovenilor.