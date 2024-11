Antrenorul lui Olympiacos, declaraţii uriaşe despre FCSB, după 0-0 pe Arena Naţională - Antena Sport

Jose Luis Mendilibar, în timpul meciului FCSB - Olympiacos 0-0, pe Arena Naţională - Profimedia Images Jose Luis Mendilibar a avut numai cuvinte de laudă la adresa campioanei FCSB, după ce Olympiacos a plecat de pe Arena Naţională cu un punct. Antrenorul liderului din Grecia a vorbit despre unitatea trupei lui Elias Charalambous, mai ales după eliminarea lui Daniel Bîrligea, din minutul 67. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În urma acestui rezultat, FCSB e ca şi calificată în play-off-ul pentru optimile Europa League, în timp ce grecii sunt pe 14, cu 8 puncte. Jose Luis Mendilibar: „M-a impresionat întreaga echipă de la FCSB” „Toată lumea vorbeşte despre calificare, însă este dificil, pentru că în acest sezon concurăm cu alte 30 şi ceva de echipe şi fiecare ar vrea să se afle cât mai sus în clasament. Nu consider că prin acest egal am ratat o ocazie de a obţine calificarea. Am luat un punct. Nu poţi să compari meciurile între ele şi nici adversarii. În prima repriză am fost agresivi, am jucat bine, însă în a doua lucrurile s-au schimbat şi nu am mai reuşit să ne creăm şanse de gol. FCSB este o echipă foarte bună, a jucat foarte în ofensivă şi în seara aceasta. Probabil că nu a avut atâtea ocazii de gol câte şi-ar fi dorit. Nu pot să spun că m-a impresionat un jucător anume de la adversari, ci întreaga echipă prin modul în care a evoluat azi”, a spus Mendilibar. Reclamă

Florin Tănase: Se putea mai mult, dar este bine

Florin Tănase ar fi dorit o victorie cu Olympiacos şi anunţă că FCSB e cu gândul doar la un succes în duelul cu Hoffenheim.

„Se putea mai mult , dar este bine, am mai pus un punct acolo. La pauză am vorbit între noi: ne-am spus că suntem buni, că trebuie să avem încredere în noi şi că putem câştiga. Să nu uităm că am jucat împotriva unei echipe care a câştigat un trofeu european în primăvară.

Acum mergem la Hoffenheim şi ne dorim să plecăm de acolo cu puncte, să câştigăm trei puncte. [despre eliminarea lui Bîrligea] Cu siguranţă Bîrli nu şi-a dorit acest lucru, dar noi cei care am rămas în teren am luptat şi am reuşit un rezultat bun”, a declarat Florin Tănase după partida cu Olympiacos Pireu, disputată joi seara pe Arena Naţională, şi încheiată la egalitate, scor 0-0.

