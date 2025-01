Ianis Hagi are planuri mari la Rangers! Ce obiective îndrăzneţe are în 2025: "De ce nu?" - Antena Sport

Ianis Hagi are planuri mari la Rangers! Ce obiective îndrăzneţe are în 2025: „De ce nu?”

Ianis Hagi / Profimedia Ianis Hagi este pregătit de un 2025 mare alături de Rangers. După ce a doua jumătate a anului 2024 a reprezentat o experienţă neplăcută pentru internaţionalul român al lui Rangers, lucrurile par să meargă din ce în ce mai bine în acest moment. Ianis Hagi visează la un parcurs cât mai lung în Europa League: „Aşteptăm cu nerăbdare aceste tipuri de jocuri" Fără drept de joc în grupa principală din Europa League, după ce nu a fost pus pe lista UEFA de către Rangers, Ianis Hagi poate reveni în primăvara europeană din fazele eliminatorii. Internaţionalul român are mare încredere în coechipierii săi că pot termina chiar în primele 8 echipe din clasament, ceea ce înseamnă calificarea directă în optimile de finală ale competiţiei. Mai mult, Hagi este convins că Rangers are capacitatea să joace o nouă finală Europa League, după cea din 2022, pierdută în faţa celor de la Eintracht Frankfurt: „Vrem să câștigăm și să găsim acea consecvență la fiecare trei zile de joc, performând timp de 90 de minute. Evident, Cupa este foarte importantă pentru noi, iar apoi în Europa am avut un sezon grozav până acum, așa că sperăm că băieții se vor califica mai departe.

Și de ce nu am termina în primii opt? Apoi, sperăm că am putea avea ultimele cinci, șase luni foarte bune ale sezonului. Cred că am arătat în ultimii cinci, șase ani că putem performa la un nivel foarte înalt din punct de vedere european.

Am ajuns într-o finală de Europa League (n.r. – pierdută în fața lui Eintracht Frankfurt), câteva sferturi de finală, așa că ne face plăcere să jucăm în cupele europene și până acum am evoluat destul de bine împotriva unor echipe foarte tari. Deci, ca grup, ca colectiv, așteptăm cu nerăbdare aceste tipuri de jocuri”, a declarat Ianis Hagi, potrivit dailyrecord.co.uk.

