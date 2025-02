Imagini senzaţionale cu Mircea Lucescu! A venit în baston la stadion pentru a vedea FCSB - PAOK Salonic - Antena Sport

Imagini senzaţionale cu Mircea Lucescu. Selecţionerul României a ajuns la stadion sprijinindu-se în baston. Mircea Lucescu a fost supus unei operaţii la şold. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mircea Lucescu a venit la stadion însoţit de unul dintre strănepoţii săi. Mircea Lucescu a urcat scările de la Arena Naţională cu ajutorul unui baston. Imagini senzaţionale cu Mircea Lucescu „Nu e nevoie, nu e nevoie. Mă simt bine„, i-a spus Mircea Lucescu unui fan care s-a oferit să îl ajute. Răzvan Lucescu i-a dat replica lui Gigi Becali, înainte de FCSB – PAOK: „Am dreptul la opinie” Răzvan Lucescu, antrenorul celor de la PAOK Salonic, a vorbit înaintea returului cu FCSB din play-off-ul Europa League despre declaraţiile patronului roş-albaştrilor de la finalul meciului de la Salonic. Campioana României s-a impus cu 2-1, la capătul unui meci în care Lucescu a acuzat arbitrajul. Antrenorul lui PAOK Salonic a spus că îl respectă pe Gigi Becali şi FCSB-ul, echipă pe care o consideră Steaua, dar nu şi-a schimbat părerea despre arbitrajul din tur, fiind de părere că centralul a influenţat decisiv rezultatul partidei: Reclamă

Reclamă

„În general, o echipă se cunoaşte. O echipă de start se cunoaşte. Pot apărea 1-2 modificări. Nu cred că se schimbă foarte mult structura generală a unei echipe, mentalitatea. Sunt multe meciuri urmărite şi de noi, şi de ei. Deja ştim foarte bine cum joacă o echipă, cum joacă cealaltă. Nu contează prea mult dacă echipa FCSB-ului va fi cea pe care a anunţat-o domnul Becali sau va avea 2-3 schimbări. În final e foarte important ce vom face noi.

Niciodată nu comentez declaraţiile celorlalţi. Fiecare are o opinie. N-am nicio problemă, îl respect foarte pe domnul Becali. Respect foarte mult Steaua, FCSB. Pentru mine, FCSB este Steaua. Are o uriaşă tradiţie în fotbalul european. Este o echipă care a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1986. Are o prezenţă uriaşă în toate grupele europene posibile. Nu am avut niciun moment să jignesc pe cineva, mi-am spus pur şi simplu părerea. Sunt antrenor şi am dreptul la opinie, cu atât mai mult cu cât această opinie a fost argumentată.

Da, a fost un rezultat fals, pentru că a fost determinat de două greşeli cruciale ale arbitrului”, a declarat Răzvan Lucescu, la conferinţa de presă.