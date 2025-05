Răzvan Lucescu, sfaturi pentru Mircea Lucescu! Ce trebuie să facă selecţionerul la meciul cu Austria - Antena Sport

Mircea Lucescu şi Răzvan Lucescu / SportPictures / Sabin Malisevschi/SPORT PICTURES via Hepta

Răzvan Lucescu e alături de tatăl său, Mircea Lucescu înaintea meciurilor României din preliminariile World Cup 2026. Tricolorii sunt obligaţi să obţină rezultate bune cu Austria şi Cipru pentru a continua să aibă şase de calificare la Mondialul de anul viitor. Asta după ce naţionala a obţinut doar 3 puncte în primele două partide din grupă. A pierdut în faţa Bosniei, scor 0-1 şi a câştigat în deplasarea din San Marino.

Mircea Lucescu are fani importanţi la disputa cu Austria. Fiul său, Răzvan Lucescu le ţine pumnii tricolorilor pentru disputa din deplasare, de pe data de 7 iunie.

Mircea Lucescu, susţinut de fiul său

Răzvan Lucescu a spus că nu poate fi spectator neutru la disputele naţionalei României. E cu sufletul alături de tricolori, dar avertizează. Austria e o naţională extrem de bună, cu un fotbal agresiv şi modern. Mai mult, antrenorul celor de la PAK Salonic şi-a permis să îi dea sfaturi lui Mircea Lucescu. ”În partea noastră, după un an în care lucrurile păreau că s-au așezat, dintr-o dată iar te trezești cu o situație complicată. Absențe, accidentări, jucători care nu mai sunt în primul 11. Contează cum vor ajunge băieții la ora jocului. Dacă pierdem în Austria, vor mai fi șanse. Mai este și povestea barajului. E foarte greu. Mai sunt și alte rezultate indirecte.

Voi mergeți pe ideea că și Austria și Bosnia vor câștiga celelalte meciuri. În 1983, România după ce a pierdut cu Cehoslovacia, avea după aia o misiune imposibilă. Îmi aduc aminte și acum. Lui tata i-am spus atunci, aveam 14 ani: `veți câștiga în Suedia, Cipru și veți câștiga și cu Ceho-Slovacia și vă calificați`.

Am făcut egal cu Cehoslovacia și ne-am calificat. Sunt multe situații incredibile în fotbal, de care trebuie să te agați. Noi (n.r. PAOK), anul trecut, în minutul 80, eram la 10 puncte în spatele lui AEK. În minutul 90 s-a întors și ne-am apropiat. După ăia am bătut Olympiakos, Panathinaikos și am ajuns la mâna noastră.