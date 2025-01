Prima reacţie a lui Gigi Becali după ce FCSB a aflat că va juca cu PAOK în play-off-ul Europa League: „E numele Lucescu care vinde bilete” - Antena Sport

„În viaţa vieţilor, cât voi fi eu la fotbal, nu veţi mai vedea cinci fundaşi. Niciodată. Când ajungi în situaţia de a juca cu cinci fundaşi, cu Manchester…mai ales că Charalambous e prieten cu un antrenor din Anglia, care face rezultate, a fost secundul lui. A primit informaţii, l-a ajutat. N-am nevoie eu de fotbal aşa. E posibil să fi luat mai multe (dacă juca cu patru fundaşi). Dar nu mai joc, care e treaba!

Pe mine nu mă interesează să fiu sac de box. Am luat patru de la City, am primit şi cinci, dar n-am fost sac de box, am jucat.

Dacă sunt cinci şi cu trei, opt, fără calitate tehnică. Mai mult fundaşi, apărători. Ce să facă Tănase, cu doi jucători poţi să faci ceva.

O să vezi. Şi Barcelona, şi Real, şi echipa lumii, nu mai joc cu cinci pe fund. Să mai am şi eu mingea, altfel de pressing fac, al cincilea ală de la mijloc, puteam să leg pase cu el. Dacă recuperam noi de la ei, cine să dea gol, doar Bîrligea şi Tănase”, a declarat Gigi Becali.