Alexandru Mățan vrea să se întoarcă în America cu echipa națională, după despărțirea de Columbus Crew: "În 2026, la Mondial!" - Antena Sport

Alexandru Mățan, în tricoul echipei din MLS, Columbus Crew / Profimedia Alexandru Mățan a dezvăluit că vrea să participe la Campionatul Mondial din America, din 2026, alături de echipa națională, după ce și-a anunțat despărțirea de Columbus Crew. Românul a „rupt tăcerea" după ce a anunțat că nu va mai fi jucătorul echipei din MLS, pe rețelele de socializare. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic și va fi transmis, în exclusivitate, de Antena. Până la preliminarii, tricolorii mai au de jucat 2 meciuri, cu Kosovo și Cipru, în Liga Națiunilor. România – Kosovo va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY vineri, de la ora 21:45. Alexandru Mățan vrea convocarea la echipa națională și participarea la Campionatul Mondial din 2026, după ce și-a anunțat despărțirea de Columbus Crew La scurt timp după ce a anunțat că va pleca de la Columbus Crew, Alexandru Mățan a oferit prima reacție legată de această decizie. Românul care a câștigat un titlu în MLS a transmis că despărțirea s-a produs în mod amiabil și că a hotărât să încerce „o nouă experiență" în cariera de jucător. „Nu s-a întâmplat nimic, voi deveni jucător liber de contract. De ce să nu încercăm o nouă experiență, nu? Nu ne-am certat sau ceva, am încheiat foarte frumos chiar, cum nu am încheiat la niciun club de până acum. A fost decizia mea. Momentan nu știu ce voi face, doar ce s-a luat decizia", a spus Alexandru Mățan, citat de iamsport.ro.

Totodată, jucătorul de 25 de ani a spus că experiența din America a fost una frumoasă și că își dorește să se întoarcă în Statele Unite alături de echipa națională.

„A fost frumos în America, cel puțin în ultimii 2 ani. La început a fost o experiență mai neplăcută în care nu prea jucam. Dar în ultimii 2 ani am câștigat campionatul, am jucat finala de Liga Campionilor a Americii de Nord și Centrale, am câștigat Leagues Cup. A fost o experiență frumoasă. Vreau să mă întorc în America în 2026 cu naționala la Mondial!”, a mai spus Mățan.

Până în momentul de față, Alexandru Mățan a adunat selecții doar la naționalele de juniori ale României. Mijlocașul este cotat acum la 4 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Alexandru Mățan, mesaj superb despre perioada petrecută la Columbus Crew Prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare, Alexandru Mățan a dezvăluit că urmează să facă „un nou pas în carieră”. Acesta a ținut să le mulțumească fanilor echipei din MLS pentru susținerea primită, dar și colegilor, pentru „momentele de neuitat”. Nu în ultimul rând, românul a avut un mesaj și pentru staff-ul tehnic al celor de la Columbus Crew, cărora le-a mulțumit pentru șansele oferite. „Dragi fani ai lui Crew, urmează să fac un nou pas în carieră, astfel că vreau să vă mulțumesc tuturor. Amintirile pe care ni le-am creat împreună vor avea mereu un loc special în inima mea. Colegilor mei, vă mulțumesc pentru prietenie, pentru râsete și pentru momentele de neuitat din afara terenului și de pe gazon. Fiecare dintre voi a făcut ca această călătorie să fie de neuitat pentru mine și vă prețuiesc pe fiecare. Pentru antrenori, instrucțiunile și susținerea voastră sunt neprețuite. Vă mulțumesc pentru că ați crezut mine. Fanilor, susținerea voastră a fost incredibilă. Vă mulțumesc. A fost o onoare să port acest tricou și să reprezint această comunitate minunată. Chiar dacă merg mai departe, voi rămâne mereu cel mai mare fan al vostru. Continuați să munciți, să credeți și să creați momente magice pe teren. Nu e un adio, e doar un nou început.

Cu multă dragoste, Alexandru Mățan”, a fost mesajul postat de jucătorul român.

