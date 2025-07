"Sunt foarte dezamăgit" Ștefan Baiaram, la pământ după UTA - Universitatea Craiova 3-3: "Nu avem nicio scuză!" - Antena Sport

Ștefan Baiaram a oferit prima reacție după UTA – Universitatea Craiova 3-3. Jucătorul lui Mirel Rădoi a transmis că jucătorii echipei nu au nicio scuză pentru prestația de la Arad.

Universitatea Craiova a condus-o pe UTA cu scorul de 3-0 în cadrul duelului din prima etapă. Elevii lui Adi Mihalcea au revenit în meci și au marcat de 3 ori, după minutul 80, obținând astfel primul punct al sezonului.

Ce a spus Ștefan Baiaram după UTA – Universitatea Craiova 3-3

În opinia lui Baiaram, Universitatea Craiova a dominat meciul cu UTA. Acesta a transmis că formația gazdă a marcat doar pe greșelile oltenilor.

Totuși, Ștefan Baiaram a menționat faptul că Universitatea Craiova nu a gestionat bine finalul partidei, având în vedere că jucătorii au crezut au victoria asigurată.

“Sunt foarte dezamăgit. Am fost echipa mult mai bună, din păcate am cedat pe sfârșit. Nu avem nicio scuză, mergem la Craiova și încercăm să analizăm ceea ce am greșit.