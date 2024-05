"Am avut nopţi nedormite!" Sacrificiul uriaş făcut de Răzvan Lucescu pentru titlul istoric cu PAOK Salonic: "Era o dramă!" - Antena Sport

Era o dramă să pierdem calificarea şi să ieşim din Europa. Am dat gol în minutul 5, 1-0, iar în minutul 30 am rămas în 10 oameni, cu penalty pentru ei. Au ratat şi am dat gol pe contraatac, 2-0.

Ei au marcat cu o secundă înainte de pauză. A fost 2-1 la pauză şi apoi a fost un asediu al Ierusalimului la careul nostru. Am gestionat bine ca echipă şi am marcat alte două goluri pe contraatac. După meci, m-am întâlnit cu unii dintre suporteri şi m-au întrebat: «Şi acum ce o să fie? Jucăm cu Hajduk Split. Tre să inventezi ceva că nu se poate cu echipa asta». Le-am transmis să aibă încredere, meci după meci.

Dar sunt mândru de asta, că această luptă este dincolo de fotbal. Nu ştiu cât de buni suntem, ce calitate au băieţii, au dat 150%. Dacă n-ar fi dat asta, n-aveam nicio şansă.

Am avut nopţi nedormite, meciuri joi-duminică, câte cinci prin deplasare în conjunctura programării. Veneam noaptea la 3-4, nu dormeam. Ne trezeam din nou, ne făceam bagajul şi plecam. Au ştiut să reacţioneze şi să lupte”, a spus Răzvan Lucescu la fanatik.ro.

PAOK Salonic a câştigat titlul după ce a învins pe Aris Salonic, scor 2-1. Partida a fost live în AntenaPLAY.

