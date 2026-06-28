Echipa care îi dă lui Răzvan Lucescu un salariu de 5.000.000 de euro pe an!

Răzvan Lucescu s-a despărțit de PAOK Salonic, iar acum tehnicianul român este tot mai aproape de a semna cu o nouă echipă. Al-Sadd este în pole-position pentru obținerea semnăturii tehnicianului român.
Răzvan Lucescu este “ademenit” cu un salariu impresionant, de 5 milioane de euro pe an, conform gsp.ro.
Totuși, Lucescu va câștiga mult mai puțin față de Roberto Mancini. Italianul încasa 9 milioane de euro pe sezon.
Răzvan Lucescu este şi pe lista lui Al-Ittihad
Pe lângă oferta de la Al-Sadd, Răzvan Lucescu se mai află şi pe lista celor de la Al-Ittihad. Tehnicianul român a lăsat o impresie bună după ce a antrenat în trecut pe una dintre rivalele lui Al-Ittihad, Al-Hilal.
Antrenorul român a pregătit-o pe Al-Hilal în perioada iulie 2019 – februarie 2021, cucerind tot ce se putea cu formaţia saudită: campionatul, Cupa Arabiei Saudite şi Liga Campionilor Asiei.
Performanţele lui Răzvan Lucescu la PAOK
Răzvan Lucescu le-a adus celor de la PAOK două dintre cele 4 titluri cucerite în istoria de 100 de ani a clubului din Grecia! Totodată, Răzvan Lucescu a mai cucerit două Cupe ale Greciei cu PAOK şi a fost foarte aproape de a mai câştiga un titlu, în sezonul 2017-2018. Acel trofeu a ajuns la AEK Atena, în urma unor decizii de arbitraj contestate și a unor incidente grave pe teren.
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