Cu cine ar putea semna Răzvan Lucescu! Antrenorul român a pregătit în trecut o rivală a acestei echipe

Răzvan Lucescu, pe banca lui PAOK, la un meci / Profimedia Images

Răzvan Lucescu (57 de ani) este pe lista scurtă a lui Al-Ittihad pentru înlocuirea lui Sergio Conceicao (51 de ani). Portughezul a fost demis de Al-Ittihad după ce a încheiat campionatul din Arabia Saudită doar pe locul 5.

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Potrivit presei din Arabia Saudită, pe lista scurtă pentru înlocuirea lui Sergio Conceicao se mai află, în afară de Răzvan Lucescu, Javier Aguirre, Veljko Paunovic și Jens Wissing.

Răzvan Lucescu, pe lista lui Al-Ittihad

Răzvan Lucescu a antrenat-o în trecut pe una dintre rivalele lui Al-Ittihad, Al-Hilal, cu mare succes.

Antrenorul român a pregătit-o pe Al-Hilal în perioada iulie 2019 – februarie 2021, cucerind tot ce se putea cu formaţia saudită: campionatul, Cupa Arabiei Saudite şi Liga Campionilor Asiei.

Răzvan Lucescu s-a despărţit, recent, de PAOK. Antrenorul român a avut două mandate pe banca formaţiei patronate de Ivan Savvidis, 2017-2019 şi 2021-2026. În pauza celor două mandate de la PAOK Răzvan Lucescu a antrenat-o pe Al-Hilal.