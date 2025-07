Edi Iordănescu, prima reacţie după ce a calificat-o pe Legia Varşovia în turul 2 din Europa League: "Scopul scuză mijloacele" - Antena Sport

Edi Iordănescu a oferit prima reacţie, după ce a calificat-o pe Legia Varşovia în turul doi preliminar din Europa League. Echipa fostului selecţioner a eliminat-o pe Aktobe, scor 2-0 la general, şi se va duela cu Banik Ostrava în următorul tur.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Legia Varşovia s-a impus cu 1-0 în returul din Kazahstan, iar Edi Iordănescu a subliniat că preferă o astfel de victorie, decât una cu 5-3 sau 4-2.

Edi Iordănescu, prima reacţie după ce a calificat-o pe Legia Varşovia în turul 2 din Europa League

Edi Iordănescu a mai declarat că a fost “nervos” după meciul tur deoarece îşi dorea ca echipa sa să se fi impus la o mai mare diferenţă de scor.

“Prefer să câştigăm cu 1-0, decât cu 5-3 sau 4-2. Am vrut să fim în controlul partidei, cu posesia. Nu am reuşit să facem asta, dar scopul scuză mijloacele. Cel mai important lucru e rezultatul.

Nu sunt surprins, mă aşteptam ca gazdele să joace bine. După primul meci, am fost nervos pentru că am vrut să câştigăm la o diferenţă mai mare. Ştiam că aşa ar fi fost mai uşor pentru noi. Am avut o săptămână lungă şi dificilă de pregătire.