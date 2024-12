Kiril Despodov, savuros după ce a înscris de la jumătatea terenului pentru PAOK: "Mama se va uita la gol de 200 de ori" - Antena Sport

Kiril Despodov a marcat golul meciului Panserraikos – PAOK, câştigat de echipa lui Răzvan Lucescu cu 4-1, în etapa a 14-a din Superliga Greciei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În direct în AntenaPLAY, Despodov a înscris aproape de jumătatea terenului şi a contribuit la victoria campioanei din Grecia.

Kiril Despodov a marcat unul dintre golurile sezonului în Grecia: „Sunt fericit că a fost în tricoul lui PAOK”

Bulgarul a fost încântat în primul rând de cele trei puncte obţinute de echipa lui Răzvan Lucescu, dar şi de reuşita superbă. Acesta a recunoscut că a mai încercat în trecut să înscrie în acest fel, fără succes până la meciul cu Panserraikos.

De asemenea, el a dezvăluit că a văzut deja golul de peste 50 de ori, dar este convins că mama lui se va uita la reuşită de patru ori mai mult decât el:

„Sunt fericit că am câştigat. Aveam nevoie de această victorie. Am fost agresivi de la început şi am marcat patru goluri. Pentru mine a fost un moment grozav. Am văzut portarul ieşit şi tot ce am făcut a fost să mă concentrez şi să trimit mingea în poartă.