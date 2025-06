"Se arbitrează numele". Mircea Lucescu, reacţie tranşantă după eşecul României U19. Ce sfat le-a dat "tricolorilor" - Antena Sport

S-a văzut că după ce au stăpânit jocul, mai ales după ce au marcat al doilea gol, şi-au pus în valoarea calităţi pe care noi nu le avem. Trebuie să ne întoarcem la ce a fost, forţa fotbalului românesc a fost pasa, driblingul. Am avut dribleuri extraordinari, de la Dobrin, la Balaci, Iordănescu. Tehnica pasei, o aveam, de la Liţă Dumitru, când jucam eu. Am cam renunţat la stilul acesta, şi plecările jucătorilor în anii 90, au venit cu o experienţă superioară. Jucau foarte bine, în ţară au dispărut jucătorii.

Se arbitrează numele, mai mult decât jocul, ce se întâmplă în joc. Am ajuns la nivelul de a juca cu Spania, Italia, Austria, trebuie să înţelegem că arbitrul înclină spre numele mari. Mi-au plăcut jucătorii, dar unul joacă în Italia, altul în Spania, altul pe la Divizia B, dar pot creşte împreună. Anul viitor vor fi aceeaşi, au 2-3 ani la dispoziţie, extraordinari de importanţi pentru a construi o echipă competitivă de nivelul primei selecţionate. Altfel va fi foarte greu”, a declarat Mircea Lucescu, după România U19 – Spania U19.

Ion Marin, discurs dur după ce România U19 a fost învinsă de Spania U19

Ion Marin a avut un discurs dur, după ce România U19 a fost învinsă de Spania U19, în al doilea meci de la EURO 2025. Selecţionerul s-a plâns de arbitrajul partidei disputate la Voluntari.

“Scorul pare sever, pentru că am făcut o mare gafă în primele minute şi am primit gol foarte repede. Am reuşit să egalăm. Ceea ce vă voi spune o să vă supere, dar am avut 11 metri clar, gol valabil anulat. Să mă ierte Dumnezeu, dar când joci împotriva Spaniei şi ţi se anulează două posibilităţi de a înscrie, e destul de dificil. Am întâlnit o echipă foarte bună. Sper final au controlat jocul, dar am avut şi noi şansele noastre.