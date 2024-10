Levadiakos - PAOK, LIVE VIDEO, 20:30. Echipa lui Răzvan Lucescu caută prima victorie după trei meciuri pierdute - Antena Sport

Levadiakos - PAOK LIVE VIDEO Răzvan Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia Images Levadiakos – PAOK va fi în format LIVE VIDEO în AntenaPLAY, de la ora 20:30. Echipa lui Răzvan Lucescu are nevoie disperată de victorie, după trei meciuri în care a fost învinsă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ PAOK a pierdut cu Galatasaray şi FCSB în Europa League şi a fost învinsă acasă, de Aris, în derby-ul oraşului Salonic. PAOK – Aris, meci transmis în direct în AntenaPLAY, s-a terminat 0-1. Levadiakos – PAOK, LIVE VIDEO, 20:30. Echipa lui Răzvan Lucescu caută prima victorie după trei meciuri pierdute Răzvan Lucescu nu va putea conta la partida cu Levadiakos pe Baba, Brandon Thomas şi Antonis Tsiftsi. Iată lotul pe care antrenorul român îl va avea la dispoziţie pentru duelul cu Levadiakos, potrivit site-ului oficial al lui PAOK: Kotarski, Pavlenka, Balomenos, Vieirinha, Otto, Kedziora, Lovren, Koley, Gomez, Bakayoko, Kamara, Schwab, Ozdoev, Konstantelias, Murg, Taison, Shoretire, A. Zivkovic, Despodov, Tissoudali, Chalov. PAOK, campioana en-titre, se află pe locul 4 în Superliga Greciei, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY. Echipa antrenată de Răzvan Lucescu are 13 puncte după 6 etape. Diferenţele la vârful clasamentului sunt foarte mici, iar PAOK ar putea deveni din nou lider în urma acestei etape. AEK a fost învinsă surprinzător de Panetolikos, cu 1-0, într-un meci transmis tot în AntenaPLAY, iar PAOK o va depăşi în clasament dacă va reuşi să o învingă pe Levadiakos. Reclamă

Olympiacos, care are acelaşi număr de puncte cu PAOK, dispută derby-ul cu Panathinaikos la aceeaşi oră la care Răzvan Lucescu se luptă cu Levadiakos. Şi acest meci va fi transmis LIVE în AntenaPLAY. Aris e în prezent pe locul 2 în campionatul Greciei, cu 14 puncte. Ea are însă un meci în plus jucat faţă de PAOK şi Olympiacos. Sâmbătă, Aris a învins-o cu 2-0 pe Lamia.

Decizia luată de patronul lui PAOK, Ivan Savvidis, după ce echipa antrenată de Răzvan Lucescu a fost învinsă de FCSB!

Presa din Grecia a anunţat care este decizia luată de patronul lui PAOK, Ivan Savvidis, după înfrângerea campioanei Greciei cu FCSB.

PAOK a ajuns la trei înfrângeri consecutive (cu Galatasaray, Aris şi FCSB), iar Ivan Savvidis a decis să îi amendeze pe jucătorii antrenaţi de Răzvan Lucescu.

Potrivit gazzetta.gr, decizia lui Savvidis este considerată o „măsură preventivă" pentru viitor. Patronul campioanei Greciei doreşte ca jucătorii săi să se „trezească". Savvidis este foarte nemulţumit de numeroasele ratări ale jucătorilor campioanei Greciei. Cuantumul amenzii pe care o vor primi jucătorii nu a fost încă specificat. Ivan Savvidis a luat această măsură şi sezonul trecut, după un meci al lui PAOK cu Lamia, încheiat cu scorul de 1-1. Savvidis a impus o amendă de 200.000 de euro, în total, pentru toţi jucătorii, dar ea nu a mai fost plătită având în vedere că PAOK a câştigat campionatul.

