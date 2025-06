Mircea Rednic a fost prezentat oficial la Standerd Liege: "Am promis că mă voi întoarce!" - Antena Sport

“Am promis că mă voi întoarce”, a declarat joi Mircea Rednic la conferinţa de presă în care a avut loc prezentarea sa oficială ca antrenor al lui Standard Liege, echipă al cărei fotbalist a fost şi pe care a mai pregătit-o în sezonul 2012-2013, informează site-urile sudinfo.be şi walfoot.be.

“Am promis că mă voi întoarce. Ultima dată când am venit, am obţinut rezultate bune şi am reuşit să formăm o echipă care avea ambiţia şi dorinţa de a câştiga meciuri. Chiar şi în sezonul următor, acest grup a luptat pentru titlu”, a afirmat Mircea Rednic, pe care walfoot.be îl numeşte belgiano-român.

Standard Liege l-a prezentat oficial pe Mircea Rednic

Întrebat despre stilul de joc pe care vrea să-l imprime lui Standard, tehnicianul a răspuns: “Trebuie să rămânem organizaţi şi să ne gândim la spiritul lui Standard. Nu ne putem asuma prea multe riscuri. Sunt un antrenor căruia îi place să joace cu patru fundaşi şi vom încerca să punem mai multă presiune pe adversar şi să marcăm mai multe goluri.

“Trebuie să fii ambiţios, trebuie să ai spiritul lui Standard, la fiecare exerciţiu de la antrenament. Asta ne-a lipsit în ultimii ani, nu este o critică, dar ştiu ce cer suporterii. Le-am spus, de asemenea, jucătorilor: aveţi un mare respect pentru fanii noştri, puneţi-vă în locul lor”, a adăugat el.

“Când am ajuns în 2012, a fost un moment delicat, atât în cadrul lotului, cât şi între conducere şi suporteri. Obiectivul cu Duchatelet (patronul de atunci al clubului – n. r.) era să nu retrogradăm. Nimeni nu credea că pot face mai mult. Dar aveam un nucleu foarte bun, cu jucători experimentaţi şi tineri precum Mpoku, Batshuayi, Arslanagic“, a spus Rednic.