Victor Piţurcă neagă că a semnat pentru preluarea Stelei de către Gigi Becali! Pe cine acuză: "Ei au semnat" - Antena Sport

Victor Piţurcă neagă că a semnat, în 2003, pentru ca Gigi Becali să preia Steaua. Becali susţinea că Piţurcă şi Tudorel Stoica ar fi semnat în 2003 pentru ca el să preia clubul. Şi Tudorel Stoica a negat că ar fi semnat acest lucru.

Piţurcă a susţinut că Mihai Stoica şi Teia Sponte ar fi semnat în 2003 pentru preluarea Stelei de către Becali. Între timp, Becali a pierdut definitiv marca Steaua şi a fost nevoit să schimbe numele clubului pe care îl deţine în FCSB.

”Nu era numai Gigi Becali care voia să preia. Era și fratele domnului Păunescu, George. Puteau să vină în Adunarea Generală cei care plăteau suma de 2.500 de dolari pe an. Gigi a venit cu vreo 25 de oameni.

După 10 zile am plecat la Forban și am aflat că Gigi a făcut o altă Adunare Generală unde au venit doar oamenii lui. Am înțeles că l-a schimbat pe Păunescu cu Teia Sponte. A ridicat lumea mâna și a intrat echipa în posesia lui Gigi Becali.

Știu eu cum a făcut el? Generalii nu au fost de acord cu ce au propus ei și nu au venit, nu s-au prezentat. Generalii nu aveau vot. A fost trecută Steaua de partea unui patron fără ca MAPN să zică?