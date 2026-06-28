Home | Fotbal | Fotbal extern | Mirel Rădoi nu renunță la fotbalistul FCSB-ului: „Gaziantep pregătește transferul”

Mirel Rădoi nu renunță la fotbalistul FCSB-ului: „Gaziantep pregătește transferul”

Daniel Işvanca Publicat: 28 iunie 2026, 13:05

Comentarii
Mirel Rădoi nu renunță la fotbalistul FCSB-ului: Gaziantep pregătește transferul”

Jucătorii de la FCSB / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Mirel Rădoi pregătește deja viitorul sezon pe banca celor de la Gaziantep, iar tehnicianul român nu renunță la ideea de a transfer un jucător pe care l-a antrenat la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul selecționer al României îl dorește cu insistență pe Ștefan Târnovanu și presa din Turcia anunță că formația din Superliga pregătește o ofertă pentru acesta.

Ștefan Târnovanu, dorit de Mirel Rădoi la Gaziantep

Mirel Rădoi nu renunță la ideea de a-l transfera pe Ștefan Târnovanu la Gaziantep, iar presa din Turcia scrie că gruparea se pregătește să facă un pas important în această privință.

După meciul cu FC Botoșani, portarul celor de la FCSB declara că și-ar dori să facă o schimbare, dar rămâne de văzut și ce ofertă va înainta formația turcă.

„La cererea antrenorului Mirel Rădoi, Gaziantep pregătește transferul portarului de la FCSB, Ștefan Târnovanu”, au scris cei de la Fotomac.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul capturării traficantului din Bistriţa. Gestul făcut de bărbat când a observat drona mascaţilor
Observator
Filmul capturării traficantului din Bistriţa. Gestul făcut de bărbat când a observat drona mascaţilor
Scene revoltătoare în fotbalul românesc. Team-managerul a sărit să bată un fotbalist de la propria echipă. Prima reacție a jucătorului
Fanatik.ro
Scene revoltătoare în fotbalul românesc. Team-managerul a sărit să bată un fotbalist de la propria echipă. Prima reacție a jucătorului
14:02

Mihai Rotaru a primit o ofertă pentru Assad Al Hamlawi. Ce salariu i s-a propus și cât a solicitat patronul Craiovei
13:58

“Trebuie să vorbesc cu mulţi oameni” Încă un selecţioner de la Campionatul Mondial, aproape de a-şi da demisia
13:48

Marrit Steenbergen a doborât recordul mondial la 100 m liber, la Roma, sub ochii lui David Popovici
13:40

Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
12:17

David Popovici, calificare senzațională în finala probei de 200 metri liber! Când are loc lupta pentru medalie
12:04

I-au acuzat echipa de aranjament la Mondial şi a ieşit la atac: “Nu am mai văzut asta în ultimii 40 de ani”
Vezi toate știrile
1 Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament! 2 Revoltă uriaşă în Franţa, după victoria la scor cu Norvegia. Ce i-a deranjat pe francezi: “Dezgustător” 3 EXCLUSIVDinamo, transferuri pe modelul U Cluj? Fotbalistul aflat pe lista “câinilor” 4 Un nou transfer pentru FCSB! Gigi Becali a confirmat negocierile: “I-am spus lui MM” 5 Denis Alibec a semnat. Rămâne tot în Liga 1! 6 Cum arată lista celor mai bune echipe clasate pe locul 3, cu o zi înainte de încheierea grupelor la Cupa Mondială
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!