Mirel Rădoi nu renunță la fotbalistul FCSB-ului: „Gaziantep pregătește transferul”

Mirel Rădoi pregătește deja viitorul sezon pe banca celor de la Gaziantep, iar tehnicianul român nu renunță la ideea de a transfer un jucător pe care l-a antrenat la FCSB.
Fostul selecționer al României îl dorește cu insistență pe Ștefan Târnovanu și presa din Turcia anunță că formația din Superliga pregătește o ofertă pentru acesta.
Ștefan Târnovanu, dorit de Mirel Rădoi la Gaziantep
Mirel Rădoi nu renunță la ideea de a-l transfera pe Ștefan Târnovanu la Gaziantep, iar presa din Turcia scrie că gruparea se pregătește să facă un pas important în această privință.
După meciul cu FC Botoșani, portarul celor de la FCSB declara că și-ar dori să facă o schimbare, dar rămâne de văzut și ce ofertă va înainta formația turcă.
„La cererea antrenorului Mirel Rădoi, Gaziantep pregătește transferul portarului de la FCSB, Ștefan Târnovanu”, au scris cei de la Fotomac.
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