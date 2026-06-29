Răzvan Lucescu s-a decis! Cu ce echipă semnează astăzi

Orele decisive pentru Răzvan Lucescu. Presa din Qatar anunță că Răzvan Lucescu ar urma să semneze astăzi cu Al-Sadd.

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Răzvan Lucescu s-a despărțit de PAOK Salonic, iar acum tehnicianul român este tot mai aproape de acord cu o nouă echipă. Al-Sadd este clubul cu care tehnicianului român a decis să bată palma.

Răzvan Lucescu a fost “ademenit” cu un salariu impresionant, de 5 milioane de euro pe an. Totuși, Lucescu va câștiga mult mai puțin față de Roberto Mancini. Italianul încasa 9 milioane de euro pe sezon.

Performanţele lui Răzvan Lucescu la PAOK

Răzvan Lucescu le-a adus celor de la PAOK două dintre cele 4 titluri cucerite în istoria de 100 de ani a clubului din Grecia! Totodată, Răzvan Lucescu a mai cucerit două Cupe ale Greciei cu PAOK şi a fost foarte aproape de a mai câştiga un titlu, în sezonul 2017-2018. Acel trofeu a ajuns la AEK Atena, în urma unor decizii de arbitraj contestate și a unor incidente grave pe teren.