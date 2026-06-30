Surpriză! Marius Marin semnează, dar nu cu Sevilla! Echipa la care va evolua mijlocaşul naţionalei

Marius Marin (27 de ani) nu va merge la Sevilla! Despre transferul internaţionalului român la echipa de tradiţie spaniolă s-a vorbit încă de la finalul sezonului trecut.

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Marius Marin se va transfera, în cele din urmă, la Al-Nasr, echipă care s-a clasat pe locul 6 sezonul trecut în prima ligă a Emiratelor Arabe Unite.

Răsturnare de situaţie! Marius Marin merge în Emirate, deşi se credea că se va transfera la Sevilla!

“🚨 Marius Marin nu va semna până la urmă cu Sevilla FC.

Mijlocașul român, al cărui contract cu Pisa expirase și care fusese pe radarul Sevillei, urmează să se alăture echipei Al-Nasr din Emiratele Arabe Unite ca agent liber”, a anunţat Onda Capital, radio din Sevilla, pe contul de X.