Surpriză! Marius Marin semnează, dar nu cu Sevilla! Echipa la care va evolua mijlocaşul naţionalei

Marius Marin (27 de ani) nu va merge la Sevilla! Despre transferul internaţionalului român la echipa de tradiţie spaniolă s-a vorbit încă de la finalul sezonului trecut.
Marius Marin se va transfera, în cele din urmă, la Al-Nasr, echipă care s-a clasat pe locul 6 sezonul trecut în prima ligă a Emiratelor Arabe Unite.
Răsturnare de situaţie! Marius Marin merge în Emirate, deşi se credea că se va transfera la Sevilla!
“🚨 Marius Marin nu va semna până la urmă cu Sevilla FC.
Mijlocașul român, al cărui contract cu Pisa expirase și care fusese pe radarul Sevillei, urmează să se alăture echipei Al-Nasr din Emiratele Arabe Unite ca agent liber”, a anunţat Onda Capital, radio din Sevilla, pe contul de X.
🚨 Marius Marin no fichará finalmente por el Sevilla FC.
El centrocampista rumano, que terminaba contrato con el Pisa y había estado en la agenda del conjunto nervionense, apunta ahora al Al-Nasr de Emiratos Árabes Unidos como agente libre. pic.twitter.com/oiYsSfec5Z
— Onda Capital (@ondacapitalfm) June 30, 2026
Acordul lui Marius Marin cu Al-Nasr a fost dezvăluit anterior de jurnalistul Matteo Moretto, apropiat al lui Fabrizio Romano şi colaborator al Marca.
Marius Marin este cotat la 2.8 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. El a evoluat în 36 de meciuri pentru naţionala României.
Marius Marin a jucat în 23 de meciuri în Serie A sezonul trecut, nemarcând niciun gol şi nereuşind niciun assist. În ultima parte a sezonului Marius Marin a fost în afara lotului din pricina unei accidentări. Contractul lui Marius Marin cu Pisa s-a încheiat, iar internaţionalul român a decis să nu îl înnoiască. Pisa a retrogradat din Serie A în finalul sezonului trecut, încheind prima ligă italiană pe ultimul loc, cu numai 18 puncte.
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