Unde a ajuns să antreneze Devis Mangia, fostul antrenor al Universității Craiova

Devis Mangia este cunoscut în fotbalul românesc în urma perioadei petrecute la Universitatea Craiova. El a antrenat în perioada mai 2017 – aprilie 2019 în Bănie. În acest interval a bifat de 82 partidee pe banca actualei campioane a României.

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Ulterior a devenit selecţioner al Maltei, iar ultima experienţă a fost la ASD Team Altamura, din Serie C.

Mangia va continua în al treilea eşalon italian. Acesta a preluat pe Casertana.

“Când fac evaluări, mă uit mai întâi la oameni. Aici m-am simțit foarte apreciat, atât de conducere, cât și de președinte, iar acest lucru m-a convins să accept acest proiect. Vreau să felicit clubul, pe Zauri, stafful său și lotul de anul trecut pentru munca extraordinară pe care au depus-o. Acum este rândul nostru să muncim pentru a obține rezultate la fel de bune.

Pornim de la o bază solidă de jucători și ne vom întâlni cu directorul sportiv pentru a evalua cine va rămâne în lot. Nu sunt genul de antrenor care vine și vorbește despre obiective, atenția mea este îndreptată spre primul antrenament și primul meci, nu spre planuri pe termen mediu sau lung, pentru că riscăm să consumăm energie mentală inutil. Trebuie să ne concentrăm pe fiecare meci în parte.