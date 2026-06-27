Unde poate ajunge Mohamed Salah! Fosta campioană îl consideră o prioritate pe superstarul egiptean

Mohamed Salah (34 de ani) ar putea ajunge la fosta campioană a Arabiei Saudite, Al-Hilal, echipă care îl vrea de mult timp.
Saudiţii sunt foarte aproape de a-şi îndeplini visul, acela de a-l convinge pe Salah să semneze cu Al-Hilal. Superstarul egiptean, care se află cu naţionala statului său la Mondialul american, competiţie transmisă exclusiv în România în Universul Antena, e liber de contract de la despărţirea de Liverpool.
Mohamed Salah, aproape de Al-Hilal! Saudiţii, la un pas de a-şi îndeplini visul
Salah e cotat la 22 de milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.
Potrivit sport.es, Salah e o prioritate pentru Al-Hilal. Formaţia saudită încerca să mai dea o lovitură în această vară, prin transferul lui Raphinha de la Barcelona, dar sursa citată notează că mutarea ar putea fi amânată, aducerea lui Salah fiind obiectivul principal.
Salah a fost înlocuit în minutul 57 al meciului Egipt – Iran 1-1, partidă care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Salah şi-a pus imediat după schimbare o compresă cu gheaţă pe coapsa stângă, îngrijorându-i pe fanii egipteni.
Selecţionerul Egiptului, Hossam Hassan (59 de ani), a dat asigurări că accidentarea lui Salah nu e gravă şi că starul va fi apt pentru faza eliminatorie a Mondialului.
“Doctorul îşi va întocmi raportul când ne vom întoarce la hotel şi va efectua o a doua examinare. Am vorbit cu Salah şi, cu voia lui Dumnezeu, accidentarea nu pare a fi gravă”, a spus Hossam Hassan.
“Am vorbit cu Salah, m-a asigurat că va fi bine, că nu este o accidentare gravă”, a subliniat Hossam Hassan.
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