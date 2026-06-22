“O gravă problemă” Starul de la Mondial al Braziliei are mare nevoie de bani: “Se roagă să se transfere”

Campion mondial cu Brazilia în 2002, Vampeta, acum în vârstă de 52 de ani, a făcut dezvăluiri uimitoare despre vedeta Selecao, Raphinha (29 de ani).

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Potrivit lui Vampeta, Raphinha s-ar confrunta cu o gravă problemă familială şi are şi mare nevoie de bani. Acesta este motivul pentru care el speră să se ajungă la un acord în privinţa transferului de la Barcelona la Al-Hilal.

Campionul mondial din 2002, dezvăluiri despre Raphinha: “Se confruntă cu o gravă problemă de familie şi dificultăţi financiare”

“Raphinha se confruntă cu o gravă problemă de familie, dar și cu dificultăți de natură financiară. Se roagă să se transfere la Al-Hilal și să rezolve problema.

E o problemă de familie. Am primit informațiile de la persoane care știu bine situația lui la Barcelona. E convins că transferul la Al-Hilal îi va ajuta să iasă din această situație”, a declarat Vampeta, citat de Marca.

Aflat în lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena, Raphinha e momentan accidentat.