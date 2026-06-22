“O gravă problemă” Starul de la Mondial al Braziliei are mare nevoie de bani: “Se roagă să se transfere”

Campion mondial cu Brazilia în 2002, Vampeta, acum în vârstă de 52 de ani, a făcut dezvăluiri uimitoare despre vedeta Selecao, Raphinha (29 de ani).
Potrivit lui Vampeta, Raphinha s-ar confrunta cu o gravă problemă familială şi are şi mare nevoie de bani. Acesta este motivul pentru care el speră să se ajungă la un acord în privinţa transferului de la Barcelona la Al-Hilal.
Campionul mondial din 2002, dezvăluiri despre Raphinha: “Se confruntă cu o gravă problemă de familie şi dificultăţi financiare”
“Raphinha se confruntă cu o gravă problemă de familie, dar și cu dificultăți de natură financiară. Se roagă să se transfere la Al-Hilal și să rezolve problema.
E o problemă de familie. Am primit informațiile de la persoane care știu bine situația lui la Barcelona. E convins că transferul la Al-Hilal îi va ajuta să iasă din această situație”, a declarat Vampeta, citat de Marca.
Aflat în lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena, Raphinha e momentan accidentat.
Forţat să iasă de pe teren în minutul 40 al meciului câştigat de Brazilia, cu 3-0, cu Haiti, Raphinha a fost supus unor teste sâmbătă, care au confirmat o accidentare musculară la coapsa dreaptă.
Raphinha s-a accidentat în primul meci de la Cupa Mondială 2026
Extrema Barcelonei, care a suferit deja o accidentare similară în acest sezon la clubul său, va fi supus unui protocol de tratament intensiv, supravegheat de staff-ul medical brazilian, „pentru a se recupera şi a relua antrenamentele cât mai curând posibil”.
Raphinha nu va face parte din lotul Braziliei pentru meciul cu Scoţia, ultimul din Grupa C a sud-americanilor. Cele două echipe se vor duela pe 25 iunie, de la ora 01:00, la Miami, acolo unde se aşteaptă ca Neymar, cel care a ratat primele două meciuri de la acest turneu final, să fie disponibil.
După primele două partide, Brazilia este pe primul loc în Grupa C, cu 4 puncte, la egalitate cu Maroc, formaţie cu care a remizat în meciul de debut, scor 1-1. Pe locul 3 se află Scoţia, cu 3 puncte, în timp ce Haiti ocupă ultima poziţie, cu 0 puncte.
Lotul Braziliei pentru Cupa Mondială 2026
Portari: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio)
Fundași: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)
Mijlocași: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacanți: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid)
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