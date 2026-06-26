Egipt – Iran LIVE VIDEO (06:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). Confruntare decisivă pentru calificare

Duelul dintre Egipt şi Iran, din grupa G a Cupei Mondiale 2026, se va juca în această dimineaţă, de la ora 06:00, şi va fi în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY, dar şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro.

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Ambele echipe visează la calificarea în faza eliminatorie, iar confruntarea se anunţă a fi una jucată cu mare îndârjire, dată fiind miza existentă, prezenţa în 16-le Cupei Mondiale.

Egipt – Iran, ora 06:00, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Duel decisiv pentru calificarea în faza eliminatorie

Egipt porneşte confruntarea cu şanse bune să obţină biletele pentru faza următoare din competiţie, asta pentru că a reuşit să obţină 4 puncte după primele 2 confruntări. Africanii au învins-o pe Noua Zeelandă, 3-1, asta după ce au remizat, 1-1, cu Belgia.

De cealaltă parte, Iran a făcut două egaluri, 2-2, cu Noua Zeelandă, şi 0-0, cu Belgia, rezultate care o obligă acum să joace pentru toate cele 3 puncte în confruntarea cu Egiptul lui Mohamed Salah şi Omar Marmoush.

Lot Egipt pentru Cupa Mondială 2026

Portari: Mohamed El Shenawy (Al Ahly Cairo), Mostafa Shobeir (Al Ahly Cairo), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna);