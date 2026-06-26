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Egipt – Iran LIVE VIDEO (06:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). Confruntare decisivă pentru calificare

Mihai Alecu Publicat: 26 iunie 2026, 17:25

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Egipt – Iran LIVE VIDEO (06:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). Confruntare decisivă pentru calificare

Egipt şi Iran se confruntă la Cupa Mondială 2026. Foto: Getty Images

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Duelul dintre Egipt şi Iran, din grupa G a Cupei Mondiale 2026, se va juca în această dimineaţă, de la ora 06:00, şi va fi în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY, dar şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro.

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Ambele echipe visează la calificarea în faza eliminatorie, iar confruntarea se anunţă a fi una jucată cu mare îndârjire, dată fiind miza existentă, prezenţa în 16-le Cupei Mondiale.

Egipt – Iran, ora 06:00, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Duel decisiv pentru calificarea în faza eliminatorie

Egipt porneşte confruntarea cu şanse bune să obţină biletele pentru faza următoare din competiţie, asta pentru că a reuşit să obţină 4 puncte după primele 2 confruntări. Africanii au învins-o pe Noua Zeelandă, 3-1, asta după ce au remizat, 1-1, cu Belgia.

De cealaltă parte, Iran a făcut două egaluri, 2-2, cu Noua Zeelandă, şi 0-0, cu Belgia, rezultate care o obligă acum să joace pentru toate cele 3 puncte în confruntarea cu Egiptul lui Mohamed Salah şi Omar Marmoush.

Lot Egipt pentru Cupa Mondială 2026

Portari: Mohamed El Shenawy (Al Ahly Cairo), Mostafa Shobeir (Al Ahly Cairo), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna);

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Fundaşi: Mohamed Hany (Al Ahly Cairo), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah/Qatar), Rami Rabia (Al Ain/EAU), Yasser Ibrahim (Al Ahly Cairo), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nice/Franța), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids);

Mijlocaşi: Marwan Ateya (Al Ahly Cairo), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma/Arabia Saudită), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly Cairo), Emam Ashour (Al Ahly Cairo), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly Cairo), Ibrahim Adel (Nordsjaelland/Danemarca), Haissem Hassan (Real Ovideo/Spania);

Atacanți: Omar Marmoush (Manchester City/Anglia), Mohamed Salah (Liverpool/Anglia), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (FC Barcelona).

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Lot Iran pentru Cupa Mondială 2026

Portari: Alireza Beiranvand (Tractor), Hossein Hosseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis)

Fundași: Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Hossein Kanaani (Persepolis), Shoja Khalilzadeh (Tractor), Milad Mohammadi (Persepolis), Ali Nemati (Foolad), Ramin Rezaeian (Foolad)

Mijlocași: Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr), Saman Ghoddos (Kalba), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal), Mehdi Torabi (Tractor), Aria Yousefi (Sepahan)

Atacanți: Ali Alipour (Persepolis), Dennis Dargahi (Standard Liege), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Mehdi Taremi (Olympiakos), Shahriar Moghanlou (Kalba)

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