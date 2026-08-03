„De el depinde! Mai are și un patron…” Mesaj pentru Târnovanu de la un fost portar de la FCSB

Ștefan Târnovanu a fost cel mai criticat jucător din tabăra FCSB-ului, după ce gruparea antrenată de Marius Baciu a fost eliminată în turul doi preliminar al UEFA Conference League, de către letonii de la Auda.

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Gigi Becali l-a cerut afară din primul 11 al FCSB-ului, însă portarul de 26 de ani este apărat de colegii de breaslă.

Mesaj pentru Târnovanu

Stăncioiu, cel care a jucat ani de zile în Liga 1 pentru Sportul Studențesc și CFR Cluj, iar la final de carieră a petrecut doi ani în tricoul FCSB-ului, i-a transmis un mesaj lui Târnovanu după gafa acestuia cu Auda. Stăncioiu a fost prezent la un meci caritabil al selecționatei de old boys a României.

Meciul a fost organizat pentru strângerea de fonduri pentru Amina, o fetiță diagnosticată cu paralizie cerebrală, întârziere globală de dezvoltare, microcefalie și hipertonie care are nevoie de tratamente care ajung să coste 90.000 de euro.

„Puțin sub presiune din cauza evoluțiilor, a rezultatelor echipei. Mai are și un patron care nu ezită să spună ce gândește. Eu nu am avut probleme, dar nu am jucat atât de mult cât a jucat el. De el depinde absolut totul. Învingătorii sunt cei care trec peste momentele grele. E o perioadă doar, important e să treacă peste ea. Să conștientizeze tot ceea ce se întâmplă, cu bune, cu rele, cu plusuri, cu minusuri. Trebuie să conștientizeze asta și apoi să ia deciziile care crede el că sunt cele mai bune. Ar fi bine să aibă și un consilier bun în direcția asta.