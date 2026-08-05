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FCU Craiova şi-a prezentat noul antrenor! Adrian Mititelu l-a convins să revină după 8 ani la echipă

Alex Masgras Publicat: 5 august 2026, 17:34

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FCU Craiova şi-a prezentat noul antrenor! Adrian Mititelu l-a convins să revină după 8 ani la echipă

Adrian Mititelu / Profimedia

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FCU Craiova a anunţat miercuri revenirea lui Ştefan Stoica pe banca formaţiei patronate de Adrian Mititelu. Fost jucător şi antrenor al formaţiei din Bănie, Stoica va conduce în sezonul 2026/27 formaţia la care revine după 8 ani.

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Ultima oară, Ştefan Stoica a pregătit-o pe CSF Spartanii Sportul Selemet, echipă din liga secundă a Republicii Modlova.

Ştefan Stoica, noul antrenor al lui FCU Craiova

În cariera sa, Ştefan Stoica le-a mai pregătit din postura de principal pe Gloria Buzău, Internațional Curtea de Argeș, Farul Constanța, FC Milsami, Zimbru Chișinău, Ceahlăul Piatra Neamț și Zaria Bălți. De asemenea, el a mai fost secund la Omonia Nicosia şi Steaua.

Ştefan Stoica a mai antrenat echipa lui Adrian Mititelu în perioada iulie – septembrie 2018. În ciuda mandatului scurt, el a rămas în relaţii bune cu patronul echipei. FCU Craiova şi-a reluat activitatea şi s-a înscris în Liga 4.

FCU Craiova a debutat deja în noul sezon, jucând în primul tur al Cupei României, acolo unde a pierdut în faţa celor de la ACSO Filiaşi, scor 0-5.

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