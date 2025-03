Gică Hagi, gest uriaş în momentul în care Mircea Lucescu a început să vorbească! Toată sala a început să aplaude - Antena Sport

Gică Hagi a făcut un gest uriaş în momentul în care Mircea Lucescu a luat cuvântul în conferinţa de presă în care Gică Hagi şi-a lansat cartea.

În momentul în care Mircea Lucescu a luat cuvântul, Hagi a făcut un gest uriaş iar toată sala a început să aplaude. Mircea Lucescu şi-a început discursul cu o frază antologică.

Gică Hagi, gest uriaş în momentul în care Mircea Lucescu a început să vorbească

„Cariera mea a fost influenţată de prezenţa lui, cariera lui a fost influenţată de prezenţa mea„, moment în care toată sala a început să aplaude.

Gică Hagi, discurs uriaş la lansarea cărţii autobiografice

Gică Hagi a avut un discurs uriaş la lansarea cărţii autobiografice. Gică a dezvăluit care a fost secretul carierei sale impresionante. La lansarea cărţii autobiografice au fost prezenţi colegii din Generaţia de Aur, dar şi Mircea Lucescu. De asemenea, Hagi a dezvăluit şi motivul pentru care a decis să se retragă din fotbal.

„Am încercat să devin cel mai bun, nu ştiu dacă am devenit cel mai bun. De ce Drumul Meu? Pentru că am fost un copil de la Săcele care a iubit mingea. Am avut cei mai buni profesori care m-au ajutat, am devenit mai bun. Şi toţi colegii meci care au fost cu mine m-au ajutat să fiu mai bun. M-au ajutat, am realizat totul împreună. Echipa câştigă trofee, jucătorul face diferenţa. În drumul meu, de mic şi până în momentul de faţă, m-am întors la Constanţa. Viaţa este o călătorie şi iei decizii. În criză de spaţiu şi timp, trebuie să iei decizii. Dacă nu luam decizii în anumite momente, nu făceam performanţă. Am ajuns în primii 100 din lume din toate timpurile. Am fost ambiţios şi să fiu mai buni decât ei. Îmi place să câştig. Ambiţia m-a făcut să am o carieră lungă, până la 36 de ani şi jumătate. M-am retras pentru că nu mai puteam să mă antrenez„, a spus Gică Hagi.