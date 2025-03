Gică Hagi, discurs uriaş la lansarea cărţii autobiografice: "Am fost un copil de Săcele care a iubit mingea!" Motivul retragerii: "Nu mai puteam să mă antrenez" - Antena Sport

Gică Hagi a avut un discurs uriaş la lansarea cărţii autobiografice. Gică a dezvăluit care a fost secretul carierei sale impresionante.

La lansarea cărţii autobiografice au fost prezenţi colegii din Generaţia de Aur, dar şi Mircea Lucescu. De asemenea, Hagi a dezvăluit şi motivul pentru care a decis să se retragă din fotbal.

Gică Hagi, discurs uriaş la lansarea cărţii autobiografice

„Am încercat să devin cel mai bun, nu ştiu dacă am devenit cel mai bun. De ce Drumul Meu? Pentru că am fost un copil de la Săcele care a iubit mingea. Am avut cei mai buni profesori care m-au ajutat, am devenit mai bun. Şi toţi colegii meci care au fost cu mine m-au ajutat să fiu mai bun. M-au ajutat, am realizat totul împreună. Echipa câştigă trofee, jucătorul face diferenţa. În drumul meu, de mic şi până în momentul de faţă, m-am întors la Constanţa. Viaţa este o călătorie şi iei decizii. În criză de spaţiu şi timp, trebuie să iei decizii. Dacă nu luam decizii în anumite momente, nu făceam performanţă. Am ajuns în primii 100 din lume din toate timpurile. Am fost ambiţios şi să fiu mai buni decât ei. Îmi place să câştig. Ambiţia m-a făcut să am o carieră lungă, până la 36 de ani şi jumătate. M-am retras pentru că nu mai puteam să mă antrenez„, a spus Gică Hagi.

„Regele” fotbalului românesc împlineşte 60 de ani. Bornele unei cariere fabuloase

„Regele” fotbalului românesc s-a născut la 5 februarie 1965, la Săcele. Palmaresul lui Hagi în primul eşalon din România totalizează 223 meciuri şi 141 goluri, trei titluri de campion şi trei Cupe ale României. Gheorghe Hagi a fost de două ori golgheterul României, în sezoanele 1984/1985 şi 1985/1986.

În perioada petrecută în Spania, Hagi a evoluat la Real Madrid (1990-1992, 19 goluri în 64 de meciuri) şi FC Barcelona (1994-1996, 7 goluri în 36 de meciuri). Între Madrid şi Barcelona, Hagi a jucat la echipa Brescia (1992-1994).