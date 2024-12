La 35 de ani, Valentin Creţu s-a dus direct la Mircea Lucescu: "Nu aveam poză cu el! Dacă mă cheamă la naţională, voi fi sută la sută" - Antena Sport

Valentin Creţu are un sezon de vis la FCSB şi se gândeşte şi la echipa naţională. Creţu s-a întâlnit cu Mircea Lucescu la o gală şi s-a dus direct la selecţionerul României.

Valentin Creţu nu a stat pe gânduri când l-a văzut pe Mircea Lucescu şi s-a dus direct la el ca să facă o poză. Ajuns la 35 de ani, Valentin Creţu visează să fie chemat de Mircea Lucescu şi la naţională. România îşi află adversarele din grupa de calificare la Campionatul Mondial vineri, de la ora 13:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Valentin Creţu are două convocări la echipa naţională a României.

Valentin Creţu aşteaptă să fie convocat la echipa naţională de Mircea Lucescu

De asemenea, Creţu a vorbit şi despre obiectivele de la FCSB şi vrea ca 2025 să fie un an mult mai bun. Creţu a devenit campion cu FCSB în 2024. Valentin Crețu a ajuns la FCSB în anul 2019, de la Gaz Metan Mediaș, pentru suma de 125.000 de euro. În cariera sa a jucat pentru: Gloria Buzău, Râmnicu Sărat, Concordia Chiajna, Rapid, Beroe, Săgeata Năvodari, Gaz Metan, Energie Cottbus și Poli Timișoara.

„Ne bucurăm să fim aici. Nu prea suntem noi obişnuiţi în hainele astea, dar ne bucurăm şi aşteptăm să jucăm în Germania. Am ieşit campion, am o evoluţie foarte bună. Mă bucur că am ajutat echipa şi am ajuns acolo unde ne este locul. Vrem să contnuăm aşa şi în 2025 să fim mai buni.

Am vrut să fac o poză cu Mircea Lucescu pentru că nu am şi nu mi-a tranbsmis nimic. Eu vreau să îi transmit prin evoluţii şi prin ceea ce voi face în continuare şi dacă dânsul va apela la mine, eu sunt sută la sută. El a luat de curând, dar eu parcă în 2021 sau 2022. Nu mai ţin minte.