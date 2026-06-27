7 jucători importanţi, pe lista neagră la Real Madrid!

Real Madrid intr într-o nouă eră din această vară, asta după ce Jose Mourinho revine la formaţia de pe Santiago Bernabeu pentru o readuce pe trupa blanco în fruntea fotbalului din Spania.

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Tehnicianul portughez e pregătit să facă schimbări importante la nivelul lotului şi se pare că 7 fotbalişti sunt puşi pe lista neagră şi ar putea să fie vânduţi în perioada următoare.

Cei 7 jucători care ar putea pleca de la Real Madrid în această vară

Lusitanul e recunoscut ca fiind un psiholog foarte bun, dar în acelaşi timp şi un antrenor care e foarte pretenţios în relaţia cu jucătorii. Mourinho vrea ca fotbaliştii pe care îi pregăteşte să fie sută la sută conectaţi la îndeplinirea obiectivelor propuse, reţetă care i-a adus performanţe mai mereu de-a lungul carierei.

Acum, după ce Real Madrid a avut probleme mari cu atmosfera din lot şi evoluţiile slabe ale unor fotbalişti consideraţi foarte importanţi, “Galacticii” pregătesc curăţenia şi 7 jucători nu mai sunt doriţi pe Santiago Bernabeu.

Raul Asencio, Fran Garcia şi Gonzalo Garcia, toţi 3 crescuţi în “La Fabrica”, ar fi cei care deschid lista neagră. Aceştia sunt urmaţi de 4 vedete, care nu au îndeplinit aşteptările, Brahim Diaz, Franco Mastantuono, Eduardo Camavinga şi Aurelien Tchouameni, notează cei de la AS.