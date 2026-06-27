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7 jucători importanţi, pe lista neagră la Real Madrid!

Mihai Alecu Publicat: 27 iunie 2026, 17:25

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7 jucători importanţi, pe lista neagră la Real Madrid!

7 jucători pot pleca de la Real Madrid. Foto: Profimedia

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Real Madrid intr într-o nouă eră din această vară, asta după ce Jose Mourinho revine la formaţia de pe Santiago Bernabeu pentru o readuce pe trupa blanco în fruntea fotbalului din Spania.

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Tehnicianul portughez e pregătit să facă schimbări importante la nivelul lotului şi se pare că 7 fotbalişti sunt puşi pe lista neagră şi ar putea să fie vânduţi în perioada următoare.

Cei 7 jucători care ar putea pleca de la Real Madrid în această vară

Lusitanul e recunoscut ca fiind un psiholog foarte bun, dar în acelaşi timp şi un antrenor care e foarte pretenţios în relaţia cu jucătorii. Mourinho vrea ca fotbaliştii pe care îi pregăteşte să fie sută la sută conectaţi la îndeplinirea obiectivelor propuse, reţetă care i-a adus performanţe mai mereu de-a lungul carierei.

Acum, după ce Real Madrid a avut probleme mari cu atmosfera din lot şi evoluţiile slabe ale unor fotbalişti consideraţi foarte importanţi, “Galacticii” pregătesc curăţenia şi 7 jucători nu mai sunt doriţi pe Santiago Bernabeu.

Raul Asencio, Fran Garcia şi Gonzalo Garcia, toţi 3 crescuţi în “La Fabrica”, ar fi cei care deschid lista neagră. Aceştia sunt urmaţi de 4 vedete, care nu au îndeplinit aşteptările, Brahim Diaz, Franco Mastantuono, Eduardo Camavinga şi Aurelien Tchouameni, notează cei de la AS.

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Real Madrid a bifat deja mai multe transferuri importante

Nevoie de plecări este cu atât mai mare cu cât Florentino Perez a bătut deja palma cu mai mulţi jucători care au semnat cu Real Madrid, precum Marc Cucurella, luat de la Chelsea, Bernardo Silva, adus de la Manchester City, sau Ibrahima Konate, transferat de la Liverpool. Ultimii doi au fost luaţi fără cheltuieli prea mari după ce s-au aflat la final de contract cu trupele din Premier League, în timp ce fundaşul stânga iberic o să coste 50 de milioane de euro.

Se pare că alte nume importante sunt pe lista celor de la Real Madrid, iar următorul transfer de răsunet va fi cel al lui Enzo Fernandez, de la Chelsea, pentru care se vor plăti peste 100 de milioane de euro.

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