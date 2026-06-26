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A câștigat 15 trofee cu Real Madrid, dar a plecat deși mai avea contract încă un an

Daniel Işvanca Publicat: 26 iunie 2026, 21:44

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A câștigat 15 trofee cu Real Madrid, dar a plecat deși mai avea contract încă un an

Jucătorii de la Real Madrid / Profimedia

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Jose Mourinho a pornit o adevărată „revoluție” la Real Madrid, iar nume importante din istoria clubului au primit lovituri grele. „Los blancos” au oficializat o nouă despărțire, fotbalistul având nu mai puțin de 15 trofee câștigate cu madrilenii.

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Este vorba despre Dani Ceballos, mijlocaș care a mai evoluat și în Premier League, la Arsenal. Spaniolul mai avea contract un an cu gruparea din La Liga.

Dani Ceballos a plecat de la Real Madrid

Deși contractul său era valabil până în vara anului 2027, Real Madrid și Dani Ceballos au oficializat vineri seară despărțirea pe cale amiabilă, după 9 ani în care a îmbrăcat tricoul „los blancos”.

Cu o cotă de piață de 7 milioane de euro, Ceballos a fost adus de Real Madrid de la Real Betis, în schimbul a 16,5 milioane de euro. Acesta a cucerit nu mai puțin de 15 trofee alături de gruparea madrilenă.

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