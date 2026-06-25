“Noul Messi”, la Real Madrid! Lovitura dată de Florentino Perez

Unul dintre cei mai promiţători jucători ai lumii urmează să fie transferat de Real Madrid, asta după ce formaţia spaniolă a decis să plătească în schimbul său 10 milioane de euro.
“Galacticii” continuă să fie foarte activi pe piaţa transferurilor şi dau o nouă lovitură prin repatrierea lui Nico Paz, mijlocaşul ofensiv care a impresionat la Como, în Serie A, devenind unul dintre cei mai buni jucători ai campionatului italian.
Nico Paz, răscumpărat de Real Madrid. Anunţul lui Real Madrid
Nico Paz, fotbalist care este în aceste zile la Campionatul Mondial, alături de naţionala Argentinei, urmează să fie din nou, în acte, jucătorul lui Real Madrid, asta după ce ibericii au activat clauza din contractul acestuia cu Como, în valoarea de 10 milioane de euro, notează Fabrizio Romano.
Totuşi, conform sursei citate, se pare că gruparea italiană poate să-l cumpere pe jucătorul sud-american în schimbul a 60 de milioane de euro, opţiune care expiră însă în câteva zile, mai exact luni, pe 29 iunie. Dacă formaţia lui Fagregas nu achită această sumă până atunci, Real Madrid o să poată să-l cedeze în orice altă parte doreşte.
Momentan nu se ştie exact dacă fotbalistul va fi păstrat în lot de Jose Mourinho, asta în ciuda faptului că a impresionat în Italia. Madrilenii au multiple soluţii în ofensivă şi deja se vorbeşte că vor mai exista şi alte plecări în perioada de mercato.
Nico Paz, urmaşul lui Leo Messi la echipa naţională a Argentinei
Nico Paz este considerat a fi unul dintre cei mai talentaţi decari din lumea fotbalului, iar viitorul său ar putea să fie unul strălucit. Talentul este incontestabil, acesta fiind dublat şi de un randament excelent într-un campionat dificil precum este cel italian.
Astfel, mulţi specialişti îl văd pe Nico Paz ca fiind înlocuitorul perfect pentru Leo Messi, jucătorul de 39 de ani fiind mai degrabă aproape de finalul carierei la echipa naţională. Fotbalistul lui Como a excelat în rolul de număr 10.
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