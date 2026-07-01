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Ce a putut spune Lamine Yamal despre transferul lui Julian Alvarez la Barcelona

Dan Roșu Publicat: 1 iulie 2026, 14:27

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Ce a putut spune Lamine Yamal despre transferul lui Julian Alvarez la Barcelona

Lamine Yamal şi Julian Alvarez - Getty Images

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Lamine Yamal a vorbit deschis despre eventualul transfer al lui Julian Alvarez la Barcelona, ceea ce ar putea însemna una dintre mutările de marcă ale verii. Aflat la Campionatul Mondial, starul argentinian şi-a cerut plecarea de la Atletico, lăsând să se înţeleagă că următoarea destinaţie ar fi Barcelona.

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Real Madrid a făcut cu o lună în urmă o ofertă de 150 de milioane de euro pentru fostul atacant al lui Manchester City, una refuzată însă de vecinii din Madrid. Yamal speră că Julian va ajunge astfel la Barca.

Julian Alvarez, aşteptat de Lamine Yamal la Barcelona

“Acum, nu mă gândesc atât de mult la asta, dar sper să vină, pentru că este un mare jucător. Dacă va veni, îl vom primi cu braţele deschise, pentru că ar veni la cel mai mare club din lume, cu cei mai tari fani din lume şi în cel mai tare oraş din lume. În locul lui, aş veni. Vom aştepta să vedem ce se va întâmpla”, a spus Yamal, citat de as.com.

Până la o eventuală întâlnire în tricoul Barcelonei, Julian Alvarez şi Lamine Yamal se pot întâlni şi la Campionatul Mondial, Argentina şi Spania fiind însă pe tablouri diferite. Astfel, un duel direct ar putea veni în marea finală sau în finala mică.

Alvarez nu se gândeşte decât la Barcelona

În ciuda insistențelor celor din Madrid de a-l păstra, Alvarez și-a decis viitorul, iar acesta este departe de Atletico. Conform celor de la Mundo Deportivo, atacantul de 26 de ani vrea să joace la Barcelona, campioana ultimelor două ediții de campionat din La Liga.

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Alvarez ar avea deja un acord verbal cu formația “blaugrana”, iar agentul său, Fernando Hidalgo, s-a și întâlnit la Barcelona cu Deco, directorul sportiv al clubului, pentru a discuta despre detaliile mutării.

Decizia lui Alvarez vine în contextul în care argentinianul deja a refuzat două oferte de la cluburi mari din Europa, Arsenal și Paris Saint-Germain, dorința celor de la Atletico fiind mai degrabă să îl vândă în afara La Liga. De asemenea, deși și Real Madrid a pus pe masă 150 de milioane de euro pentru el, sud-americanul nu ar vrea să evolueze pe Bernabeu.

Sezonul trecut, “Arana” a înregistrat 20 de goluri și nouă pase decisive în 49 de meciuri.

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