Julian Alvarez și-a decis viitorul! Cu cine vrea să semneze după ce și-a cerut transferul de la Atletico

Julian Alvarez a anunțat după victoria Argentinei de la Mondial contra Austriei că își dorește să plece de la Atletico Madrid, iar de atunci presa din Spania a început să acopere îndeaproape subiectul. Recent, jurnaliștii de la Mundo Deportivo au aflat care este visul atacantului argentinian, și anume o mutare la Barcelona.

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Julian Alvarez a fost asociat în ultima perioadă cu o plecare de la Atletico Madrid, iar declarațiile oferite chiar de el de la Cupa Mondială au confirmat toate zvonurile. Totuși, clubul “rojiblanco” nu plănuiește să își cedeze golgheterul atât timp cât cineva nu achită clauza sa de reziliere de 500 de milioane de euro.

Julian Alvarez vrea să joace doar la Barcelona și a refuzat deja două oferte

În ciuda insistențelor celor din Madrid de a-l păstra, Alvarez și-a decis viitorul, iar acesta este departe de Atletico. Conform celor de la Mundo Deportivo, atacantul de 26 de ani vrea să joace la Barcelona, campioana ultimelor două ediții de campionat din La Liga.

Alvarez ar avea deja un acord verbal cu formația “blaugrana”, iar agentul său, Fernando Hidalgo, s-a și întâlnit la Barcelona cu Deco, directorul sportiv al clubului, pentru a discuta despre detaliile mutării.

Decizia lui Alvarez vine în contextul în care argentinianul deja a refuzat două oferte de la cluburi mari din Europa, Arsenal și Paris Saint-Germain, dorința celor de la Atletico fiind mai degrabă să îl vândă în afara La Liga. De asemenea, deși și Real Madrid a pus pe masă 150 de milioane de euro pentru el, sud-americanul nu ar vrea să evolueze pe Bernabeu.