Cum a fost surprins Diego Simeone imediat după victoria uriaşă a lui Atletico Madrid la Barcelona. "Am suferit mult" - Antena Sport

Diego Simeone a obţinut prima lui victorie pe terenul Barcelonei, 2-1, iar Atletico Madrid e lider în La Liga la finalul anului, având 3 puncte peste catalani, şi un meci in minus disputat.

La finalul partidei, după golul marcat de Sorloth în ultimul minut al prelungirilor, argentinianul a luat-o la fugă spre vestiare, fiind în culmea fericirii.

Diego Simeone, după Barcelona – Atletico Madrid 1-2: „Sunt fericit”

”Sunt fericit, nu pot să mint, am suferit mult, Barça ne-a atacat din toate părțile. Am supraviețuit, iar la 0-1 pentru ei am început să intrăm în joc.

Am avut norocul să fim decisivi, iar echipa a avut răbdarea să pregătească un contraatac. A fost un gol important al lui Sorloth. Din fericire am obținut o victorie mare”, a spus Simeone, cel mai bine plătit antrenor al lumii, citat de as.com.

Diego Simeone’s reaction to beating Barcelona, you can’t not love him can you? 😭❤️ pic.twitter.com/4S1PnXuIM6

— Frank🧠🇵🇹 (fan) (@AmorimEra_) December 21, 2024