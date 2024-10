Hansi Flick a criticat-o pe Real Madrid înainte de El Clasico: "Nu e normal". Antrenorul Barcelonei, surprins de jurnalişti - Antena Sport

Hansi Flick a criticat-o pe Real Madrid înainte de El Clasico: "Nu e normal". Antrenorul Barcelonei, surprins de jurnalişti Hansi Flick, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Hansi Flick a criticat-o pe Real Madrid înainte de El Clasico. Sâmbătă seară, pe Santiago Bernabeu, campioana Europei va primi vizita rivalei sale, FC Barcelona. Ambele formaţii de top din Spania vin după victorii entuziasmante la mijlocul săptămânii cu granzii din Bundesliga. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Real Madrid a reuşit o nouă remontada. Conduşi cu 2-0 la pauză de Borussia Dortmund, jucătorii lui Carlo Ancelotti s-au impus în cele din urmă cu 5-2. De partea cealaltă, Barcelona a făcut spectacol pe teren propriu cu Bayern Munchen, pe care a învins-o cu 4-1. Hansi Flick a criticat-o pe Real Madrid înainte de El Clasico: „Nu e normal să facă asta” Antrenorul german a susţinut vineri conferinţa de presă premergătoare marelui meci şi a fost surprins atunci când a fost întrebat despre videourile pe care le-au făcut cei de la Real Madrid TV. Sanchez Martinez va conduce meciulde pe Santiago Bernabeu, iar arbitrul spaniol a fost criticat de madrileni, care au difuzat, prin intermediul Real Madrid TV, un videoclip prin care acesta a fost prezentat ca un adevărat inamic al jucătorilor campioanei Europei. Real Madrid TV a subliniat că Barcelona are un procentaj mai bun decât echipa lui Carlo Ancelotti în meciurile cu Sanchez Martinez la centru. Mai mult, acesta a fost pus la zid pentru faptul că nu a acordat trei lovituri de pedeapsă pentru madrileni, în derby-ul cu Atletico Madrid, din sezonul trecut. Reclamă

Hansi Flick a fost întrebat despre această tactică a rivalilor, iar germanul a fost surprins de jurnalişti. Flick a recunoscut că nu ştia de acest lucru, dar că nu i se pare normal ca rivalii să pună o astfel de presiune pe arbitru:

„Nu ştiam despre acele videoclipuri de pe Reak Madrid TV. Nu este normal să se facă acest lucru. Arbitrii au o treabă foarte grea, iar treaba mea este să pregătesc jucătorii. Eu am multă experienţă şi nu am avut probleme cu arbitrii. Am vorbit cu jucătorii şi le-am spus de la începutul sezonului că trebuie să se concentreze pe performanţăm, nu pe arbitri. Nu putem să ne batem capul cu astfel de lucruri, trebuie să avem energie şi să ne concentrăm asupra performanţei”, a declarat Hansi Flick, citat de mundodeportivo.com.

Înainte de El Clasico, Barcelona este lider în La Liga, cu 27 de puncte, în timp ce Real Madrid este pe locul 2, cu 24 de puncte. Sezonul trecut, în luna aprilie, Real Madrid a câştigat duelul de pe Santiago Bernabeu, într-un meci în care Barcelona a condus de două ori şi Real Madrid a obţinut victoria în minutul 90+1, graţie golului marcat Jude Bellingham. Lovitură teribilă pentru Real Madrid, după ce Thibaut Courtois s-a accidentat în partida cu Borussia Dortmund şi ratează „El Clasico” Lovitură teribilă pentru Real Madrid, după ce Thibaut Courtois s-a accidentat în partida cu Borussia Dortmund şi ratează „El Clasico”. Rodrygo nu va juca nici el în marele meci cu Barcelona. Thibaut Courtois a suferit o leziune musculară şi nu va juca în EL Clasico. Courtois nu este singul absent. Nici Rodrygo nu va juca în meciul care va fi sâmbătă, de la 22:00, live text pe AS.ro. Courtois a fost accidentat aproape tot sezonul trecut şi a ratat şi participarea la EURO 2024. Thibaut Courtois a fost titular în meciul în care Real Madrid a reuşit o remontada istorică. La Madrid, într-un meci arbitrat de o brigadă românească, la centru cu Istvan Kovacs, Borussia Dortmund a început curajos, cu un trident ofensiv Bynoe-Gittens, Guirassy şi Malen periculos şi foarte activ. Iar în minutul 30 Guirassy l-a găsit în careul madrilen pe Malen, care l-a învins pe Courtois.

