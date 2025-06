Milionarul român cu trei pensii pregăteşte o nouă lovitură: "Am dat tot!" Ce avere uriaşă deţine - Antena Sport

Milionarul român cu trei pensii dă din casă. A făcut dezvăluiri absolut uluitoare despre viitoarea afacere pe care o pregăteşte. În joc sunt milioane de euro, iar fostul şef al LPF s-a decis să spună totul.

Milionarul român cu trei pensii surprinde din nou. S-a decis să spună ce avere are. A ajuns să aibă peste 100 de milioane de euro, dar fără nicio datorie la bănci.

Milionarul român cu trei pensii dă o nouă lovitură

Deşi ar putea să trăiască în lux, milionarul român cu trei pensii continuă să investească în imobiliare. „Stăteam cu Bogdan azi dimineață și lucram cu niște arhitecți, că începem cartierul. I-am spus ‘Bogdane, hai să mai stăm 6 luni de zile, că nu ne bate nimeni. Nu avem datorii la bancă niciun leu.’ Nu mai am niciun leu datorie la bancă. Nu mai am niciun leu datorie la bancă, ce dracu! Am dat tot! Eu sunt băiat deștept. Pentru cartierul acesta iau o parte din bani credit de la bancă, dar o parte avem acum”, a dezvăluit Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.

Afacerile lui Dumitru Dragomir au mers foarte bine, după cum recunoaşte fostul şef al LPF. Spune că nu se atinge de averea pe care o are pentru că nu cheltuie mulţi bani. „(n.r. – Stai și tu pe vreo 50-100 de milioane de euro) Dacă nu mi-a mai furat din ei, da! Nu am mai mult de 100 de milioane de euro avere. Nu am domnule, nu.

Eu am o pensie… Eu trăiesc din pensie, jur că trăiesc din pensie! Nu iau nici bani de concedii din societățile mele, nici nimic. Eu sunt la fel de modest în trai ca Nicușor Dan. Nu am candidat din cauză că sunt bătrân. Nu par bătrân, dar sunt. Aia mică trebuie să o împrumut de la altul”, a adăugat milionarul.