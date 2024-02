Horaţiu Moldovan, scandal cu fostul lui impresar, Bogdan Apostu: "Fac un apel public să îşi plătească datoria" - Antena Sport

Reclamă

Vreau banii mei, munciţi de mine. Vorbim de onoare, de coloană vertebrală.

Domnul Şucu nu are nicio legătură, am vorbit cu Victor (n.r.: Victor Angelescu), pentru că el este în continuare unul dintre acţionarii Rapidului. Cu el şi Daniel Niculae am vorbit. Nu aş vrea să bag Rapid în problema asta, că nu are nicio legătură în treaba asta. Rapid plăteşte.

Fac un apel public să îşi plătească datoria şi atât.

Sunt deranjat moral. Facem comparaţie cu cazul Drăguşin. Nu vreau să îl jignesc pe Manea, agenţii lui (n.r.: ai lui Drăguşin) sunt alţii, sunt italieni. Drăguşin a spus ‘Nu mă duc fără Manea. Vine şi el, e acolo la masă, la negocieri’.

„Nu am luat niciun ban de la Horaţiu Moldovan”

O agenţie din Italia l-a dus pe Moldovan la Atletico şi un băiat din Anglia, din ce ştiu eu.

Din perspectiva lui (a lui Horaţiu Moldovan), răceala a intervenit de la fratele lui. Am avut ofertă de la Steaua pentru el, a auzit el că am avut eu comision de la Steaua de 3.000 de euro. 'Băi, băiatule, nu e adevărat, Steaua nu plăteşte comisioane pentru că nu le poate deconta', i-am spus. Nu vreau nimic din ce face Horaţiu Moldovan acum. Eu vreau ce mi se cuvine, bani munciţi de mine şi agreaţi de mine în totalitate. Nu văd ce e în neregulă aici. Banii sunt din contractul lui cu Rapidul. Până să plece de la Rapid, nu am luat niciun ban de la el. Eu am contractul (n.r: pe care l-a avut Bogdan Apostu cu Horaţiu Moldovan)", a declarat Bogdan Apostu pentru digisport.ro. Cine i-ar putea lua locul lui Horațiu Moldovan la echipa națională! Verdictul lui Florin Prunea: „Va fi bătaie!" Florin Prunea a oferit verdictul și a anunțat cine i-ar putea lua locul lui Horațiu Moldovan, la echipa națională. Fostul internațional a declarat că va fi „bătaie" pentru locul de titular între buturile României, la EURO 2024, fiind de părere că Florin Niță are mari șanse să fie titularizat de Edi Iordănescu. Florin Niță a fost transferat de Marius Șumudică la Gaziantep, la începutul sezonului. Portarul este titular indiscutabil la formația turcă, la care este coechipier cu alți trei internaționali români, Alexandru Maxim, Denis Drăguș și Deian Sorescu. Florin Prunea este convins că Horațiu Moldovan va fi în lotul României la EURO 2024, însă nu este sigur și de faptul că portarul lui Atletico Madrid va fi și titular. Fostul internațional consideră că Florin Niță are un sezon foarte bun în Turcia, și i-ar putea lua locul lui Moldovan. „Moldovan va fi în lot la EURO, dar nu ştiu dacă va fi titular" De asemenea, Prunea a mai amintit și de Ștefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, mărturisind că va fi o luptă aprinsă pentru lotul României, însă totul va depinde de deciziile selecționerului Edi Iordănescu.

„Da! (n.r. Moldovan va fi la EURO) Titular nu știu dacă va fi, dar va fi în lot. E destul de dificil de spus dacă va fi titular, Niță face un campionat în Turcia foarte, foarte bun, Târnovanu, chiar dacă la ultima partidă a avut probleme de sănătate… Va fi o bătaie acolo pentru al treilea portar.

Se poate, depinde de selecționer, dar eu rămân la părerea că acolo va fi greu să mai intre cineva, vor fi maximum doi-trei jucători care să nu fi fost în preliminarii. În rest se va merge cu același lot”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.

