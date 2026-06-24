Jose Mourinho “rupe tăcerea” după ce a revenit la Real Madrid: “Am venit să ajut, nu să critic”

Jose Mourinho a acordat un prim interviu după ce a devenit oficial antrenorul lui Real Madrid pentru a doua oară. “The Special One” a vorbit la superlativ despre clubul de pe Bernabeu alături de care a cucerit trei trofee și a explicat cum vede el misiunea pe care o va avea la formația din La Liga.
Real Madrid nu a câștigat niciun trofeu în ultimele două sezoane, însă Florentino Perez speră ca acest lucru să se schimbe odată cu venirea lui Jose Mourinho. Adus de la Benfica în locul lui Alvaro Arbeloa, tehnicianul portughez a fost prezentat oficial pe 11 iunie, în ziua în care a început Cupa Mondială, însă până acum puțin timp nu oferise niciun interviu.
Primele declarații ale lui Mourinho din postura de antrenor al Realului
A făcut-o până la urmă pentru cei de la Vanity Fair, alături de care a vorbit despre revenirea sa pe Bernabeu.
“Istoria lui Real Madrid nu poate fi comparată cu nimic. Tricoul alb are ceva magic. Când vorbim de Real Madrid, vorbim despre istorie și moștenirea fotbalulului“, a spus Mourinho în cadrul interviului acordat, potrivit marca.com.
🗣️ Primeras palabras de Mourinho como nuevo entrenador del Real Madrid: “No estoy aquí para criticar” https://t.co/uFWRz2sQ3D
— MARCA (@marca) June 24, 2026
În ceea ce privește impactul pe care vrea să îl aibă în vestiar, “The Special One” a decis cum vrea să abordeze situația și a numit și un jucător în acest sens, pe Kylian Mbappe, despre care a vorbit la superlativ.
“Eu am venit aici să ajut, nu ca să critic. Mbappe e un jucător fenomenal, iar eu îl voi ajuta să devină și mai bun“, a mai spus Jose, care a mai fost la Real Madrid între 2010 și 2013.
Mourinho va începe treaba alături de Real Madrid pe 13 iunie, când începe perioada de pre-sezon, cu șase zile înainte de finala Cupei Mondiale care va avea loc la New York – New Jersey.
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