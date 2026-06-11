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Când îşi va începe Jose Mourinho mandatul la Real Madrid. Toate detaliile despre revenirea pe Bernabeu

Viviana Moraru Publicat: 11 iunie 2026, 15:48

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Când îşi va începe Jose Mourinho mandatul la Real Madrid. Toate detaliile despre revenirea pe Bernabeu

Jose Mourinho/ Getty images

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Jose Mourinho îşi va începe cel de-al doilea său mandat ca antrenor la echipa de fotbal Real Madrid pe 13 iulie, când va susţine prima sa sesiune de pregătire cu noii săi elevi, anunţă mass-media spaniolă, citată de DPA.

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Totodată, Mourinho va fi prezentat oficial ca noul antrenor al “galacticilor” abia luna viitoare, conform cotidianului Marca.

Jose Mourinho va fi prezentat oficial la Real Madrid în iulie

Real nu a confirmat încă revenirea lui Mourinho, care urmează să sosească de la echipa portugheză Benfica. Însă clubul din Lisabona a anunţat marţi că gruparea din capitala Spaniei a fost de acord să achite clauza de reziliere de 15 milioane de euro din contractul lui Mourinho, iar antrenorul şi-a dat acordul.

Întoarcerea lui Mourinho pe Bernabeu depindea de realegerea lui Florentino Perez în funcţia de preşedinte al clubului Real Madrid, cel care îl dorea pe tehnicianul portughez, lucru care s-a întâmplat cu ocazia scrutinului desfăşurat duminică.

Presa spaniolă precizează că Mourinho a semnat un contract pe trei ani cu Real Madrid, unde a mai activat între 2010 şi 2013, câştigând un titlu în La Liga şi Cupa Spaniei.

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Începerea antrenamentelor pe 13 iulie, în ultima săptămână a Cupei Mondiale, nu îi va permite lui Mourinho să aibă la dispoziţie întregul lot de jucători, în frunte cu starurile Kylian Mbappe şi Vinicius Junior.

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