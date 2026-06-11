Când îşi va începe Jose Mourinho mandatul la Real Madrid. Toate detaliile despre revenirea pe Bernabeu

Jose Mourinho îşi va începe cel de-al doilea său mandat ca antrenor la echipa de fotbal Real Madrid pe 13 iulie, când va susţine prima sa sesiune de pregătire cu noii săi elevi, anunţă mass-media spaniolă, citată de DPA.
Totodată, Mourinho va fi prezentat oficial ca noul antrenor al “galacticilor” abia luna viitoare, conform cotidianului Marca.
Jose Mourinho va fi prezentat oficial la Real Madrid în iulie
Real nu a confirmat încă revenirea lui Mourinho, care urmează să sosească de la echipa portugheză Benfica. Însă clubul din Lisabona a anunţat marţi că gruparea din capitala Spaniei a fost de acord să achite clauza de reziliere de 15 milioane de euro din contractul lui Mourinho, iar antrenorul şi-a dat acordul.
Întoarcerea lui Mourinho pe Bernabeu depindea de realegerea lui Florentino Perez în funcţia de preşedinte al clubului Real Madrid, cel care îl dorea pe tehnicianul portughez, lucru care s-a întâmplat cu ocazia scrutinului desfăşurat duminică.
Presa spaniolă precizează că Mourinho a semnat un contract pe trei ani cu Real Madrid, unde a mai activat între 2010 şi 2013, câştigând un titlu în La Liga şi Cupa Spaniei.
Începerea antrenamentelor pe 13 iulie, în ultima săptămână a Cupei Mondiale, nu îi va permite lui Mourinho să aibă la dispoziţie întregul lot de jucători, în frunte cu starurile Kylian Mbappe şi Vinicius Junior.
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