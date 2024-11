Reacția FRF, după ce Barcelona s-a arătat interesată de Andrei Rațiu. „De ce să nu joace?” - Antena Sport

„Și mie îmi place foarte mult, au jucat și alții la Barcelona, de ce nu ar juca și el? Eu cred că poate să joace liniștit la ce plăcere are când are mingea la picior, are o plăcere extraordinară. Presiunea poate să fie mai benefică. E printre puținii fundași care are și fantezie cu mingea la picior”, a declarat Lupu, conform aceleiași surse.

Reacţia lui Mircea Lucescu, după ce Andrei Raţiu a ajuns pe lista Barcelonei

Mircea Lucescu a aflat că Andrei Raţiu este faţă-n faţă cu transferul carierei şi a transmis un mesaj superb. Selecţionerul s-a declarat convins de faptul că fundaşul ar merita o astfel de mutare de vis, după evoluţiile din acest sezon.

„Formidabil, absolut formidabil! Rațiu ar merita. Este unul dintre cei mai buni fundași dreapta din Europa în acest moment. Practică un fotbal total, ofensiv, cum îi place Barcelonei.

Ar fi ceva incredibil, atât pentru el, cât și pentru fotbalul românesc, un eventual transfer la una dintre cele mai mari echipe ale lumii, Barcelona”, a declarat Mircea Lucescu.