6 transferuri pentru Rapid! Victor Angelescu a dezvăluit tot

Preşedintele şi acţionarul minoritar al FC Rapid, Victor Angelescu, a declarat, vineri, că gruparea giuleşteană îşi propune să mai realizeze şase transferuri în perspectiva noului sezon competiţional, în afară de cele două de până acum.
Fără a nominaliza, el a explicat că următorii doi jucători se vor alătura lotului la începutul cantonamentului din Austria (29 iunie – 10 iulie). Până acum, Rapid i-a transferat pe mijlocaşul muntenegrean Vladan Bubanja şi atacantul liberian Mohammed Kamara.
Victor Angelescu anunţă transferuri la Rapid
“Mai suntem în discuţii pentru anumiţi jucători. Sper ca în prima săptămână de cantonament să aducem minimum doi jucători. Vor fi schimbări în lot. Vor fi jucători care vor pleca… iar ca transferuri noi vrem să mai aducem 3-4 jucători în afară de cei 2 cu care suntem în negocieri. Deci schimbări vor fi clar”, a afirmat el.
Angelescu s-a arătat mulţumit de faptul că Rapid va juca acasă în prima etapă a următoarei ediţii a Ligii 1.
“Ne doream să jucăm acasă primul meci, mai ales că a venit Daniel Pancu antrenor. Am picat cu Sepsi, într-adevăr o nou-promovată, dar e o echipă care ştie foarte bine ce înseamnă prima ligă. Apoi jucăm la Botoşani, unde nu e cea mai uşoară deplasare, iar în etapa a treia cu CFR Cluj, fosta echipă a lui Pancu. Consider însă că e un ţintar bun, suntem mulţumiţi”, a mai explicat oficialul de la Rapid.
“Noi tot timpul la începutul sezonului suntem optimişti. Sper ca de data asta, cu Daniel Pancu, chiar să reuşim. El îi munceşte foarte mult pe jucători la antrenamente, ceea ce ne convine, aşa că sperăm că vor arata aşa cum trebuie la primul meci”, a adăugat Victor Angelescu.
Cu cine debutează Rapid în noul sezon de Liga 1
FC Rapid va juca în prima etapă a sezonului 2026-2027 al Ligii 1 de fotbal pe teren propriu cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, în weekendul 18-19 iulie, potrivit tragerii la sorţi efectuate, vineri, la Hotelul Marriott din Capitală.
Noul sezon competiţional va debuta pe 12 iulie, cu Supercupa României, care se va disputa la Craiova, între Universitatea Craiova şi Universitatea Cluj, notează agerpres.
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