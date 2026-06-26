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Rapid, gata să dea o nouă lovitură financiară de proporții! Dan Șucu poate încasa peste un milion de euro

Daniel Işvanca Publicat: 26 iunie 2026, 16:59

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Rapid, gata să dea o nouă lovitură financiară de proporții! Dan Șucu poate încasa peste un milion de euro

Dan Șucu / Sportpictures

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La aproape doi ani de la transferul la Sparta Praga, kosovarul Albion Rrahmani ar putea aduce o sumă importantă de bani în conturile celor de al Rapid București.

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Atacantul este pe lista unul club din Serie A, iar giuleștenii încă dețin un procent de 15% dintr-un viitor transfer al vârfului cotat la șapte milioane de euro.

Albion Rrahmani, pe lista unui club din Serie A

Albion Rrahmani ar putea aduce peste un milion de euro în conturile Rapidului, după ce atacantul kosovar a intrat pe lista celor de la Venezia, formație din Serie A.

Jurnalistul Emanuel Roșu precizează că italienii și-au manifestat interesul pentru vârful plecat acum aproape doi ani din Giulești, iar clubul alb-vișiniu deține un procent de 15% dintr-un viitor transfer.

Mai mult decât atât, Rapid are de încasat în următorii doi ani undeva la 300.000 de euro, dacă anumite bonusuri din contract se îndeplinesc. De asemenea, dacă Venezia ar plăti suma de șapte milioane de euro pe Rrahmani, gruparea patronată de Dan Șucu ar mai primi încă 1.050.000 milioane de euro.

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